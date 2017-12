Integrazione, a Carpi un corso di italiano per mamme straniere

A partire dal mese di gennaio prenderà il via a Carpi il progetto FAMI, che vede coinvolti l’Istituto Comprensivo Carpi Nord, il C.P.I.A (il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) e il Centro Sociale Cibeno Pile: questi enti attiveranno, al mattino, corsi di alfabetizzazione per le mamme straniere dei bimbi che frequentano le scuole. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’integrazione nella vita sociale, in particolare quella scolastica, delle madri di nazionalità straniera, facilitandole nelle relazioni personali e nei rapporti con i soggetti istituzionali coi quali esse si trovano a dover interagire.

I corsi, completamente gratuiti, si svolgeranno ogni lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 11, a partire dall’8 gennaio e fino a marzo, presso i locali del Centro Sociale Cibeno Pile, col supporto organizzativo del Comprensivo Carpi Nord, della scuola d’infanzia Arca di Noè e della scuola primaria Verdi.

“Considero questo progetto molto importante – afferma l’assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune Stefania Gasparini - e vorrei sinceramente ringraziarne i promotori per la sensibilità che dimostrano. Sosteniamo come amministrazione con grande forza iniziative di questo tipo, che oltre che mettere in rete le istituzioni della città sono un tassello fondamentale per dare strumenti alle donne per potersi integrare nella comunità carpigiana. Consci che sempre più l’integrazione tra famiglie passa attraverso il ruolo attivo e fondamentale delle donne”.