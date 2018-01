Unimore sbarca anche a Mantova, un innovativo corso di laurea in Ingegneria informatica

Via libera degli Organi Accademici di Unimore (Senato e Consiglio di Amministrazione) e della Conferenza delle Università Emiliano-Romagnole per la realizzazione di un corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica a Mantova.

Accogliendo la richiesta avanzata dalla Fondazione Università di Mantova e dal Comune di Mantova, l’ateneo emiliano ha deciso di predisporre un percorso di laurea innovativo, unico nel panorama nazionale, che guarda al futuro dell’Industria 4.0, e degli ambienti smart dove le città, i veicoli, le persone e gli stessi prodotti industriali saranno dotati di dispositivi intelligenti in grado di comunicare con piattaforme informatiche evolute.

La decisone prevede ora che la proposta della nuova laurea venga inviata al Miur il prossimo 19 gennaio per la definitiva approvazione.