‘Corso di Primo Soccorso’ rivolto alla cittadinanza a Fiorano Modenese

L’associazione Volontariato Fioranese (A.V.F.), organizza un ‘Corso di Primo Soccorso’ rivolto alla cittadinanza e completamento gratuito. Martedì 23 ottobre 2018, alle ore 21, presso la sede Avf in Via Cameazzo 6, si svolge il primo incontro durante il quale viene consegnato il calendario formativo. E’ consigliabile contattare il numero 0536.91.03.86 per confermare la partecipazione.

Durante il corso personale sanitario insegnerà a gestire e prevenire le situazioni di pericolo e ad attuare al meglio le manovre salvavita in attesa dei soccorsi. Il corso è perciò consigliato per tutti, per sapere come comportarsi in caso di urgenze quotidiane, in caso di malore manifestato nei bambini e negli adulti, in caso di incidenti domestici, stradali o sul posto di lavoro.