Al Centro Musica un nuovo corso gratuito per tecnici audio-luci-video

Si intitola “Inside tech” il nuovo corso gratuito di formazione per tecnico audio, luci e video promosso dal Centro musica del Comune di Modena, in collaborazione con le associazioni Intendiamoci e Stoff, per il quale le iscrizioni sono aperte fino a sabato 27 gennaio. L’iniziativa è realizzata all’interno del progetto 71MusicHub nell’ambito del bando Giovani rigenerazioni creative promosso dall’Anci (con il cofinanziamento del dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale).

Il corso prevede come “materie” la ripresa audio dal vivo, la registrazione e la pre-produzione, la gestione dell’impianto luci e delle sorgenti video per concerti, performance, fiere, convention e fornisce le competenze necessarie per sviluppare un percorso di avvio alla professione.

Le iscrizioni per i dieci posti a disposizione sono aperte ai giovani tra i 16 e i 35 anni, residenti in provincia di Modena, la partecipazione è gratuita. Ci si può iscrivere inviando una mail a centro.musica@comune.modena.it oppure recandosi di persona al Centro di via Morandi 71. La scheda di iscrizione, le informazioni e il programma completo del corso sono scaricabili dal sito www.musicplus.it. Una commissione di esperti incontrerà gli iscritti giovedì 1 febbraio per un colloquio motivazionale sulla base del quale saranno selezionati gli allievi.

Le lezioni si articolano in 15 incontri a cadenza settimanale, per un totale di 45 ore complessive, nel periodo compreso tra martedì 6 febbraio 2018 e martedì 29 maggio 2018. Gli incontri si svolgeranno nella sede del Centro musica, in via Morandi 71, il martedì dalle 18 alle 21, oltre a due seminari pomeridiani in programma di sabato. I docenti del corso sono Federico Ascari, produttore e tecnico audio (è anche collaboratore dello studio Zeta factory di Carpi); Luca Bonfiglioli, tecnico audio e luci e musicista negli Whay everyone left; Matteo Mattioli, tecnico luci e light designer per teatro, musica ed eventi (ha lavorato con numerosi artisti e per i tour italiani di Cats e West side story); Filippo Stanzani, tecnico audio e fonico; Fabio Vignaroli, tecnico audio e sound designer per il teatro, direttore tecnico per convention ed eventi.

“Inside tech” raccoglie l’eredità dei corsi “Live sound education” e “Live light education” che si sono tenuti al Centro musica negli anni passati.