CrossOpera, contaminazioni musicali tra le città gemelle di Modena, Linz e Novi Sad

La Fondazione Teatro Comunale di Modena è risultata vincitrice di un bando di cooperazione internazionale del programma Europa Creativa per la coproduzione di un’opera lirica dedicata al tema dell’integrazione transculturale dal titolo CrossOpera: Otherness, fear and discovery insieme al Landestheater di Linz e al Serbian National Theatre di Novi Sad. L’opera, che verrà rappresentata a maggio 2020, è un lavoro di teatro musicale che prevede la presenza di 12 musicisti, 6 cantanti e 3 narratori. Sarà divisa in tre episodi, ognuno affidato a un compositore proposto dai rispettivi teatri: l’italiano Luigi Cinque, il tedesco Valentin Ruckebier e la serba Jasmina Mitrusic. Ogni atto sarà nella lingua d’origine (italiano, tedesco e serbo) con sopratitoli nella lingua del Paese di esecuzione.

La priorità del progetto è la mobilità transnazionale degli artisti e del personale coinvolto nell’opera e l’opportunità per i tre teatri di accrescere le proprie conoscenze e le proprie competenze in contesto internazionale. Il cast viaggerà per seguire le prove prima a Linz, con il compositore tedesco, poi a Novi Sad, con quello serbo, e infine a Modena, dove alle prove seguirà la produzione dell’opera e la sua prima rappresentazione. A questo punto l’opera, e tutti i suoi artisti, partiranno per una tournée che andrà a Linz e si concluderà a Novi Sad. Tutto fra marzo e maggio 2020.

Tante iniziative sono in programma per gli studenti e le scuole, dalle elementari all’Università, perché possano trarre informazioni e formulare valutazioni dallo svolgimento e dal risultato di questa esperienza creativa e internazionale. Dal punto di vista della comunicazione, verrà sviluppato un sito internet che sarà implementato man mano che il progetto si arricchirà di immagini, storie e informazioni. L’opera sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube e verrà realizzato un video durante le prove, gli incontri con gli autori e le recite, che si trasformerà in un piccolo documentario per raccontare questo percorso e perché possa rimanerne memoria anche in futuro.

Il progetto del Teatro Comunale è nato con l’obbiettivo di coltivare rapporti con istituzioni europee e al tempo stesso per trarre stimoli e accrescere le proprie competenze attraverso il rapporto con la Comunità Europea, e si è avvalso della preziosa collaborazione dell’Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali del Comune di Modena. Il pensiero del progetto si è affermato di pari passo con la volontà di dar forma a un’opera dedicata ai diversi aspetti dell’integrazione culturale legata ai flussi migratori che interessano l’Europa in misura crescente in questi decenni. Da qui, il nome di questa “CrossOpera”, ovvero di un lavoro di teatro musicale dove si fondono opera lirica e influenze musicali crossover.

Il partenariato del progetto, con due istituzioni di rilievo internazionale, ha anche il pregio di sviluppare il rapporto con due città storicamente gemellate al Comune di Modena: Linz e Novi Sad. Il Teatro di Stato di Linz è uno dei più grandi dell’Austria, gestisce quattro sale, presenta e produce opera, teatro musicale, balletto e prosa. È legato alla Bruckner Orchester, compagine con oltre 100 musicisti. È un teatro con il quale il Teatro Comunale aveva già prodotto Il Ratto dal Serraglio di Mozart in occasione delle celebrazioni mozartiane del 2006. Il Serbian National Theatre di Novi Sad è la maggiore istituzione nazionale per lo spettacolo dal vivo del proprio Paese e produce concerti, danza, opera e prosa.