Curiosità Modenesi | Una colonna di duemila anni racconta la battaglia di Modena

Non tutti i modenesi sanno che il nostro territorio ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'impero romano. Tutti noi sappiamo che Giulio Cesare conclude la sua dittatura assassinato dai senatori e quello fu l'ultimo attimo di vita della Repubblica, infatti da lì a pochi anni si sarebbe formato l'Impero Romano, il più grande e longevo della storia. Ebbene, quel momento storico non è stato decretato a Roma ma a Modena.

L'anno in questione è il 43 a.CX. quando nei pressi di Modena, all'ora nota come Mutina, dove si scontrarono le legioni cesariane di Marco Antonio con quelle cesaricide di Decimo Giunio Bruto, quel Bruto che è passato alla storia per "Tu quoque Bruto, fili mi!". Il 21 Aprile del 43 a.C. i repubblicani sconfissero Antonio sul campo. Questa storia è raccontata come affresco nella sala del fuoco all'interno del Palazzo Comunale di Modena.

Eppure vi è un altro elemento ancora visibile di quella storia, ovvero il Cippo di Sacerno, che non sarebbe altro che una colonna che ricorda il luogo dove i tre generali romani Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido nel 43 a.C., si incontrarono e diedero vita al Secondo Triumvirato, spartendosi le province sotto il dominio di Roma. Questa colonna che racconta una storia antica duemila anni si trova a Sacerno a pochi chilometri da Castelfranco Emilia.