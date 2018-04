Curiosità Modenesi | Cittanova. Quando vi furono contemporaneamente due Modena

Proseguendo lungo la via Emilia, pressapposto presso il Grandemilia, in direzione di Rubiera, vi sarà capitato di passare in una zona anonima, caratterizzata da una grande rotatoria e da campi coltivati, nota come Cittanova. Agli occhi di un uomo dell'età contemporanea è altro che un pezzo di terra tra Modena e il fiume Secchia, eppure in passato in quel luogo fu fondata una seconda Modena, dai modenesi stessi in fuga dalla Modena che tutt'oggi noi abitiamo.

Infatti, nella primavera del 782 vi furono rovesci piovosi così frequenti e per così tanti giorni consecutivi che fecero straripare gli argini dei fiumi Secchia e Panaro. Un modenese guardando furi dall'area urbana vedeva, là dove un tempo c'erano le campagne, solo uno specchio d'acqua sotto un cielo nero. La pioggia non si fermava, e la devastazione era ovunque, e così i modenesi stanchi di vivere con le strade allagate e le case prese dall'umidità crescente, decisdero di andarsene.

Una mattina partirono dalla città geminiana, tutti in colonna, con in testa i sacerdoti con le croci e le reliquie, e poi uomini, donne, bambini, vechi, cavalli e carri, diretti in un luogo più sicuro. Immaginate questa lunga colonna che camminava dal centro della città lungo via Emilia, mentre qualcuno per nostalgia si voltava indietro e vedeva la città sempre più lontana. Il corteo si fermò presso una specie di isola tra la via Emilia e il fiume Secchia e lì fondarono una nuova città, che appunto chiamarono Cittanova.

Curiosità: la storia è abbastanza nota, tuttavia è meno risaputo che non tutti abbandonarono la città, infatti nel corteo non è stato menzionato per esempio il Vescovo che rimase a Modena, insieme a numerosi cittadini.