Curiosità Modenesi | La leggenda del Lago Verde (Frassinoro)

Nella zona di Frassinoro, tra la frazione di Caselle e la zona di Pian di Venano, si racconta che un tempo vi fosse un'area paludosa conosciuta da tutti come Lago Verde. Presso questo luogo abitava un uomo e una donna, con i loro due figli. Il capofamiglia aveva litigato con la moglie e lei non credendo alla sue parole lo mise alla prova. Il marito, che le aveva mentito, gridò: "Se non dico la verità, voglia Dio far sprofondare la mia casa con tutta la mia famiglia." Di lui, della moglie, dei due figli e della casa non si seppe più nulla, eppure c'è chi dice che durante nella notte della Vigilia di Natale odano ancora i loro lamenti in quella zona.