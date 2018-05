Curiosità Modenesi | Quella volta che i reali inglesi si sposarono a Modena

Non si può non parlare oggi del grande matrimonio reale tra il principe Harry e Megan Markle. Da mesi si sta preparando questa celebrazione presso il Castello di Windsor, e come in ogni favola si immagina un matrimonio elegante, sfarzoso e perfetto per chi è in cerca di attimi d'amore. Eppure non tutti sanno che un matrimonio reale inglese fu celebrato anche a Modena il 30 Settembre 1673, tra il re d'Inghilterra Giacomo II e la duchessa di Modena Maria Beatrice, figlia del duca Alfondo IV d'Este e di Luara Martinozzi.

Maria Beatrice aveva vari punti di contatto con la nostra Megan Markle, infatti entrambe non inglesi e non britanniche, entrambe belle, formose e dai capelli scuri. La differenza però è evidente nel colore del sangue, la prima di intenso blu Estense, la seconda di comune rosso. Si racconta che Giacomo II rimase meravigliato dalla bellezza di Maria Beatrice, mentre quest'ultima era interessata ad entrare in convento.

Tuttavia, papa Clemente X la obbligò a sposare il duca di York, perché voleva garantire al trono inglese, in quel momento in mano al vecchio e non più fertile Carlo II, una discendenza. Quello che attendeva Maria Beatrice era tutt'altro che una felice conclusione, infatti il parlamento era composto per lo più da protestanti, contrari ad una regina cattolica, e che per altro voleva persino farsi suora.

Proprio per questo i due si sposarono a Modena il 30 Settembre 1673 e dovettero attendere a Parigi lungo tempo prima che il parlamento concedesse alla moglie di Giacomo II di entrare in Inghilterra, ma alla fine riuscirono a superare la Manica. Dobbiamo essere sinceri inizialmente Maria Beatrice non provava alcun sentimento positivo per quell'uomo, tuttavia Giacomo II fu con lei un ottimo spasimante, tanto che alla fine lei si innamorò di lui.