Curiosità Modenesi | Perché Spilamberto si chiama così?

Una storia quella del nome di Spilamberto molto antica e che si è costruita nel tempo. Basti pensare che le prime testimonianze del primo insediamento risale a 100 mila anni fa, quando vivevano cacciatori nomadi. Tuttavia la prima forma urbana risale al 776 d.C. quando alcuni monaci edificarono un ospizio per i pellegrini provenienti da Roma. Mentre l'origine del paese vero e proprio è di qualche secolo più tardi, nel 1210 precisamente.

Tuttavia il nome Spilamberto fece la sua comparsa per la prima volta, in un'epoca tra queste due date, nel 1026 da parte del diploma di Corrado II. Nel documento vengono indicati i possedimenti in favore della Chiesa di Modena, tra di essi si indica omnem decimam de Fanano et Spinalamberti. E il nome coincide con quello di un altro documento del 1162 che cita la presenza di un ospitale "in loco Castilione prope ospitale Spinalamberti de supra".



La stessa indicazione del luogo compare in altri documenti precedenti il 1210. In uno del 1162si cita la presenza di un,ospitale citato è quello della chiesa di San Bartolomeo del Panaro di giurisdizione della plebs di Castelvetro che nel 1210 era già in piena decadenza. Di detto oratorio dipendente da Castelvetro non è mai stata trovata una documentazione che attesti che sia stata una chiesa parrocchiale. E'comunque documentato che si celebravano le esequie. Nei documenti pontifici viene definita con il nome assoluto di "Ecclesia de Spinalamberti".

Ma da dove viene il nome Spilamberto? La teoria più consolidata è che spinum (spinto) e del nome di persona Lamberto. Questo sarebbe legato alla morte dell'imperatore Lamberto.