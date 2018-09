Curiosità Modenesi | Santa Clelia, la più giovane fondatrice di un ordine nella storia

Quando si parla di Santi locali di grande rilievo ovviamente al primo posto viene posto Geminiano, eppure c'è una seconda più recente giovane Santa che ha lasciato il segno per la sua storia, tra le altre cose, anche come la più giovane fondatrice di un ordine religioso. Quella di Clelia Maria Barbieri è una storia davvero particolare, di una bambina nata nel territorio tra il modenese e il bolognese, vicino a San Giovanni in Persiceto, e che da giovanissima decise di seguire il percorso di Dio.

Clelia si affezionò molto ai poveri e agli emarginati, e consapevole dell'imbarazzo nel chiedere le elemosina decise farlo lei per loro, e quel gesto fece innamorare un giovane benestante di lei. La madre di Clelia desiderava che la giovane prendesse quel ragazzo in sposa, tuttavia lei aveva le idee molto chiare sul proprio futuro, voleva infatti diventare suora. Una Santa molto umana nella sua storia, tanto da passare un periodo della sua vita a mettere in discussione la sua stessa fede, ma quando riuscì a recuperarla ecco che fu colpita da un attacco di tubercolosi.

La malattia la obbligò a rimanere a letto e la madre, insieme alle amiche, piangevano per lei, ma Clelia esortò chi le stava vicino di non piangere, perché Dio le aveva detto che doveva fare ancora altro. Infatti il 1° Maggio 1868 Clelia e le sue compagne entrarono in una struttura nota come la "Casa del Maestro" dando vita ad una famiglia religiosa, quando la giovane aveva solo 22 anni. Tuttavia, quel progetto andò avanti senza di lei, perché due anni dopo fu colpita nuovamente dalla tubercolosi e morì.