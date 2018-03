Curiosità Modenesi | Perché nel simbolo di Modena ci sono le trivelle?

Che i colori di Modena siano il giallo e il blu è noto a tutti, e che il simbolo sia uno scudo crociato con questi due colori è altrettanto risaputo, eppure non è così diffusa la conoscenza circa le due trivelle ai lati del simbolo, collegati al motto della nostra città, che a differenza di quanto si potrebbe pensare non è "Per un pir, un pam, un persec" ma è "Avia Pervia". Ma cosa significano queste due parole e perché ci sono due trivelle?

Le parole latine "Avia, Pervia" sono legate proprio alle due trivelle disegnate ai lati del simbolo comunale. Infatti, come ogni cosa che abbia una storia, anche il simbolo di Modena è il risultato di modifiche avvenute nel tempo, basti pensare che originariamente, nella Modena comunale del XII secolo, era presente la sola croce giallo e blu, come simbolo di fedeltà guelfa della città, e ancor più per rimarcare la propria ostilità alla vicina Bologna ghibellina.

Nel 1473 vennero aggiunte nel simbolo le trivelle di ispezione geologica, ma per quale motivo? Le trivelle erano utilizzate per far uscire l'acqua dal sottosuolo, e grazie alle quali si cambiava la forma della natura stessa, con le sue montagne e le sue valli. Perciò le trivelle erano un simbolo di forza umana contro un'altra forza, ovvero quella naturale.

Nel 1561, quando il 15 Giugno il Duca Alfonso d'Este giunse a Modena, fu adottato dall'umanista Giovanni Maria Barbieri, Cancelliere e Cerimoniere del Comune, la frase "Avia Pervia", ovvero "che l'inaccessibile diventi accessibile", perché come con esse si crea un’uscita all’acqua dal sottosuolo, così la virtù rende facile il difficile, come pure che le cose che non hanno una loro strada (a-via) lo trovano lungo il percorso (per via).