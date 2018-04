Curiosità Modenesi | La storia del miracolo del fuoco di Fiorano

Quella del "Miracolo del fuoco" di Fiorano è una storia che ha quasi cinque secoli. L'evento miracoloso avvenne tra il 7 e l'8 Febbraio del 1558, quando i mercenari spagnoli, impegnati nella guerra tra i Farnese di Parma e i d'Este di Ferrara, andavano avanti e indietro nel territorio modenese, un'area soggetta più di altre agli scontri tra le due casate. Quella sera i mercenari spagnoli erano accampati presso il Secchia, e con un po' di fame e con un po' di voglia di far bottino presero la via che conduceva a Fiorano.

All'epoca Fiorano erano un paese di poche case, circondato da una cerchia di mura. I fioranesi tuttavia non avevano alcuna intenzione di arrendersi ai mercenari spagnoli, e quando li videro vicino alle mura li accolsero con gli archibugi. Gli spagnoli dal canto loro furono ben felici di fare guerra a quel borgo, e così decisero di dargli fuoco. Raccolsero fascine e sarmenti dai campi e accesero un bel falò.

Mentre tutto stava degenerando, con un fuggifuggi generale, i soldati spagnoli rimasero ad occhi aperti vedendo una scena che non si sarebero mai aspettati. Infatti, il fuoco attorno alla Madonna col Bambino presso la porta del bambino non prendeva fuoco. Anzi, le fiamme si dividevano a metà. Quel mancato incendio non era un caso, infatti si racconta che quel "madonnero" fu realizzato proprio per proteggere il castello dai nemici.

Immaginate questi mercenari cosa potessero pensare alla vista di una cosa simile, e credendo di combattere contro Dio, scapparono via a gambe levate, superando il Secchia e non facendo più ritorno a Fiorano. Per celebrare l'evento un secondo pittore ignoto aggiunse al'immagina del "madonnario" un soldato spagnolo inginocchiato a pregare.