Curiosità Modenesi | La zona Cittadella, il forte Estense nel cuore di Modena

Sarà capitato a tutti di passare in una zona limitrofa al centro storico nota come Cittadella, per esempio per assistere ad uno spettacolo nell'omonimo teatro. Eppure non tutti sanno che il nome di quel raggruppamento di case a nord del entro storico ha un'origine molto più antica, infatti come spesso accade il termine "Cittadella" è legato ad una fortificazione usata dai signori sia in caso di attacchi esterni, sia in caso di rivolte interne.

A volerla fu il duca Francesco I, che dopo aver completato i lavoro di alberamento e abbellimento della città, decise che era giunto il momento di fortificarla. Nella zona di Sant'Agostino, poco fuori l'attuale largo, si trovava una montagnola adatta per il suo progetto. L'idea della Cittadella gli era venuta imitando quella già presente a Torino, considerata dai vari sovrani e signori italiani un modello.

Così Francesco I fece chiamare da Torino a Modena uno degli ingegneri che aveva lavorato all'omonima piemontese, un certo Carlo Castellamonte, e gli ordinò di mettersi immediatamente al lavoro perchè voleva una Cittadella così bella e forte da fare invidia agli altri sovrani. Ci vollero 7 anni perché il progetto fosse completato.

L'edificio era ampio, difeso da cinque bastioni uniti da cinque cortine, che proteggevano caserme, magazzini, prigioni e successivamente anche una chiesa dedicata a Sant'Antonio. Si notava subito giungendo sia dalla città che dalla campagna, infatti era circondata dal verde e si trovava a due passi da un'osteria nota come il Biscione.