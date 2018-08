Mondena Smart Life, nell'edizione 2018 il tema cruciale dei dati digitali

È il “Data Human: Il valore strategico, sociale ed economico del dato digitale” il tema caratterizzante dell’edizione 2018 della terza edizione del Festival Modena Smart Life declinato quest’anno come # Future Modena 018. Il 28, 29 e 30 settembre Modena ospiterà esperti, aziende innovative, start-up, studenti e cittadini di ogni parte d'Italia confermandosi ancor più capitale della cultura digitale. Sarà una vetrina per condividere le pratiche digitali più innovative e le eccellenze tecnologiche delle aziende e una piattaforma pubblica per cercare risposte ai nuovi quesiti posti dalla gestione delle informazioni, dal dato digitale e dal suo impatto sull’individuo e sulla società.

Nel 2018 internet ha superato nel mondo i quattro miliardi di utenti (più della metà della popolazione mondiale) di cui solo in Italia, secondo il Global Digital Report 2018, più di 43 milioni, che generano continuamente dati descrittivi di sé stessi, dei propri contatti e della propria attività on-line e off-line.

Da queste considerazioni si svilupperanno nell’arco dei tre giorni del Festival una serie di iniziative di approfondimento (seminari, conferenze, workshop, demo) che interesseranno diversi luoghi strategici della città: da Palazzo Ducale a Galleria Europa, passando per la Fondazione San Carlo, Piazza Grande e Piazza Mazzini.

L’obiettivo è quello di dare vita a una riflessione che accompagnerà l’evoluzione del territorio e della comunità. Lo hanno spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione del festival l’assessora alla Smart city e Sistemi informatici del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari, il coordinatore dell’Automotive Academy Unimore professor Francesco Leali e il responsabile della Cyber Security Academy professor Michele Colajanni. Erano inoltre presenti il direttore generale della Fondazione San Carlo Edith Barbieri e il responsabile Relazioni esterne Bper Banca Eugenio Tangerini.

Tra le tematiche che verranno sviluppate nelle tre giornate di festival spiccano alcuni progetti direttamente coinvolti nello sviluppo della città nei prossimi anni; a partire da Masa (Modena Automotive Smart Area), progetto sperimentale per lo sviluppo della mobilità smart e della guida autonoma, che nasce dalla partnership fra Comune di Modena e Unimore con Maserati Spa, Fondazione Democenter, la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il supporto della Regione Emilia Romagna. Masa vuole essere il primo laboratorio urbano nazionale di sperimentazione, ricerca, standardizzazione e certificazione di tecnologie, metodi e processi per gestire la rivoluzione digitale applicata alla mobilità e all’automotive (connected car/autonomous car) per la sicurezza dei cittadini (dei dati e della privacy), per la qualità della vita urbana (più servizi) e il risparmio energetico.

I riflettori saranno puntati anche sul Data Center, il centro servizi infrastrutturale di livello nazionale dedicato alla connettività, ai dati e alla sicurezza informatica, che sarà realizzato in partnership pubblico/privata e in cofinanziamento tra Comune di Modena, Unimore e Stato Italiano (attraverso il Progetto Periferie), così come sulla Cyber Security Academy: non solo si occupa della protezione dei dati pubblici e privati di Istituzioni, cittadini e imprese, ma è uno degli assi portanti sui quali si incardinano progetti comuni che svilupperanno risorse per il territorio nei prossimi decenni.

#Future Modena 018 è una iniziativa del Comune di Modena realizzata in collaborazione con Unimore - Università di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Fondazione San Carlo e con il sostegno di Banca BPER ed il contributo di Legacoop Estense. Patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, è promosso in collaborazione con Lepida Spa, Tecnopolo - Fondazione Democenter e Fondazione San Filippo Neri. È supportato dalle istituzioni locali e dalle associazioni di categoria e vi prendono parte associazioni e scuole che fino al 31 agosto possono ancora presentare manifestazioni di interesse a partecipare all’evento (avviso pubblico sul sito www.comune.modena.it).