Definire i propri obiettivi. A Fiorano un incontro con i giovani

‘Goals for good’ è un progetto di ricerca di carattere internazionaleavviato in Italia, Inghilterra e Ungheria, realizzato in collaborazione con l’Università del Surrey (UK) e coordinato da un gruppo di 10 accademici internazionali esperti su tematiche quali benessere, felicità, economia e sostenibilità.

E’ un percorso di formazione gratuita, proposto da InEuropa, rivolto ai lavoratori con meno di 30 anni, che ritengono importante definire, in maniera concreta, i propri obiettivi futuri, stimolando la riflessione sul proprio benessere e felicità, la ricerca motivazionale e l’identificazione dei propri obiettivi di vita professionale e privata.

Ciascun partecipante prende parte ad un totale di 3 seminari, della durata di 2 ore ciascuno, che si svolgeranno tra gennaio ed aprile 2018, in diverse città italiane.

Casa Corsini, il centro polifunzionale del Comune di Fiorano Modenese, ospita un ciclo nella sede di Spezzano, che si svolgono dalle 18.30 alle 20.30 il 20 febbraio, il 27 febbraio e il 21 marzo 2018.

La partecipazione è aperta anche a tutte le aziende desiderose di offrire questo percorso formativo ai propri giovani dipendenti.