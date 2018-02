Il Dondolo dei libri online incontra quello di Leonardi-Stagi

È una sorta di ricongiungimento culturale nel segno della creatività modenese, con la partecipazione di scrittori e artisti, quello che si svolge giovedì 8 febbraio alle 17 a partecipazione libera e gratuita nella Sala Grande di Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103. Con l’appuntamento intitolato “Artisti sul Dondolo” la casa editrice civica digitale Il Dondolo, nata alla Biblioteca Delfini, sbarca al piano superiore del palazzo, dove la Galleria Civica di Modena (ora in Fondazione Modena Arti Visive) ospita la restrospettiva dedicata a Cesare Leonardi, autore con Franca Stagi del Dondolo che dà nome e simbolo all’iniziativa editoriale.

L’incontro, organizzato in collaborazione tra biblioteca e galleria, è dedicato infatti al progetto il cui nome prende ispirazione dalla seduta disegnata da Leonardi e Stagi nel 1967, presente nelle collezioni del MoMA di New York, del Centre Pompidou di Parigi e del Victoria and Albert Museum di Londra. La casa editrice civica digitale è nata nel 2017 dal Comune di Modena in collaborazione con Beppe Cottafavi, editor, direttore e ideatore, e coinvolge Mlol, la più importante piattaforma di prestito digitale con migliaia di biblioteche collegate.

Accanto al racconto di Beppe Cottafavi, si susseguiranno testimonianze di artisti, tra i quali diversi sono già stati autori di copertine per i libri digitali del "Dondolo". Interverranno Andrea Capucci, Andrea Chiesi, Carlo Cremaschi, Giuliano Della Casa, Franco Guerzoni, Marino Neri, Wainer Vaccari.

Il talk vedrà anche la partecipazione dello scrittore Ugo Cornia che leggerà il suo racconto inedito “La poltrona tonda” scritto proprio in occasione della mostra “L’Architettura della Vita”, prodotta da Galleria Civica di Modena e Archivio Architetto Cesare Leonardi aperta fino al 18 febbraio 2018 nelle due sedi di Palazzina dei Giardini e Palazzo S. Margherita da mercoledì a venerdì 10.30-13; 15-19; sabato, domenica e festivi 10.30-19; lunedì e martedì chiuso (www.mostraleonardi.it).