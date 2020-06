Disegnare il lockdown: due studenti della Scuola Alberghiera di Serramazzoni vincono il contest regionale

Hanno “disegnato” il lockdown e realizzato un video di un minuto e 43 secondi montando i singoli disegni con la tecnica del time lapse, mentre una voce fuoricampo descrive le paure e le attese, le delusioni e le speranze di cinquanta giorni in quarantena.

Grazie a questo video due allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione Ial di Serramazzoni sono tra i vincitori del contest promosso dallo Ial Emilia-Romagna tra tutti gli allievi frequentanti i corsi di obbligo formativo.

Leonardo Alberghini e Francesco Guerra, allievi del quarto anno, si stanno specializzando in sala-bar a Serramazzoni. Con il loro video “Draw the quarantine” (“disegna la quarantena”) hanno vinto ciascuno un tablet Samsung.

«Oltre alle lezioni on line, il contest ha rappresentato un’occasione di apprendimento, sia pure in modo più informale – spiega la responsabile di sede della Scuola Alberghiera Ial di Serramazzoni Giovanna Cammelli - In questo particolare momento gli allievi hanno dimostrato grande capacità di adattamento, creatività, abilità comunicative e di problem solving. Inoltre hanno dato prova delle loro conoscenze tecniche».

Al contest hanno partecipato 64 tra singoli allievi e gruppi (composti al massimo da tre ragazzi, ciascuno da casa sua) frequentanti i corsi di obbligo formativo nelle sedi dello Ial Emilia-Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Serramazzoni, Bologna, Imola, Ferrara, Bondeno, Forlì, Cesenatico, Riccione, Ravenna e Cervia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.