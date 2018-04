Educazione alla Politica, studenti a scuola di pensiero alla San Carlo

Si svolge anche quest’anno il workshop organizzato dal Centro Culturale della Fondazione San Carlo per gli studenti delle scuole superiori. L’attività, dedicata al tema Politica, si svolgerà dal 10 al 13 aprile e vedrà coinvolte 26 classi di sei istituti scolastici superiori di Modena e provincia: il Liceo Classico M. Allegretti di Vignola, l’Istituto di Istruzione superiore A. Paradisi di Vignola, il Liceo Scientifico M. Morandi di Finale Emilia, il Liceo Scientifico A. Tassoni di Modena, il Liceo Classico Muratori - San Carlo di Modena e il Liceo Artistico A. Venturi di Modena. A discutere con gli studenti saranno Danilo Breschi, dell’Università di Studi Internazionali di Roma, e Luca Mori, dell’Università di Pisa.

Il workshop, realizzato con il contributo di BPER Banca, giunge alla nona edizione e si rivolge alle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori che possono liberamente e gratuitamente aderire all’iniziativa. “Siamo molto felici di giungere a una nuova edizione del workshop con le scuole superiori di Modena e provincia – afferma Giuliano Albarani, presidente della Fondazione San Carlo – poiché si tratta di un’iniziativa formativa a favore della quale non parla solo l’originalità della formula ma anche la grande partecipazione: in nove anni in Fondazione hanno infatti svolto attività ben 189 classi di 15 diversi istituti scolastici, attraverso cui sono stati coinvolti circa 4700 studenti”.

La caratteristica peculiare del workshop consiste nell’inversione del classico rapporto tra docente e allievo. A tenere le relazioni non sono infatti i professori universitari invitati, ma gli studenti delle scuole superiori, che presentano gli esiti delle loro ricerche sui testi classici del pensiero filosofico attraverso i quali, nel corso dell’anno scolastico, hanno affrontato il tema della politica (da Machiavelli a Hobbes, da Voltaire a Kant, da Arendt a Foucault, da Dossetti a Rawls). Al termine di ogni relazione è prevista una discussione tra gli studenti e i docenti sulle attività svolte a libera scelta dalle classi, che possono essere brevi docufilm, pièces teatrali, presentazioni di testi, discussioni in piccoli gruppi o a classe intera. “I lavori del workshop non mirano solo a far leggere i testi classici della filosofia – afferma Carlo Altini, direttore scientifico della Fondazione San Carlo – ma a sviluppare uno stretto intreccio, nel percorso formativo degli studenti, tra l’apprendimento e la dimensione performativa ed emotiva: ciò che gli studenti hanno imparato sui testi filosofici deve infatti essere presentato ad altri studenti e a docenti diversi da quelli di loro riferimento, in un contesto che quindi richiede disponibilità all’interazione e capacità relazionale”.

Il workshop conclude il percorso su “Politica. Istituzioni e società nelle culture dell’Occidente” che il Centro Culturale della Fondazione ha sviluppato nell’intero anno accademico 2017/18, nel corso del quale al lemma “politica” è stata attribuita non solo rilevanza istituzionale, ma anche la capacità di costruire legame sociale e relazionalità diffusa attraverso la definizione di cornici di senso che rendono ragione del nostro “vivere insieme”.