L'Ennesimo Film Festival non rinuncia all'edizione 2020, raddoppiati gli appuntamenti in un nuovo format

Dopo lo slittamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, ritorna l’Ennesimo Film Festival con una nuova formula atta a garantire le attuali norme di sicurezza previste dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna.

«Invece che rinunciare all’edizione 2020 del Festival - spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori di Ennesimo Film Festival – abbiamo deciso di rilanciare e raddoppiare gli appuntamenti! Una prima parte del Festival andrà in onda su TRC TV durante la quale saranno proiettati i 20 cortometraggi della Selezione Ufficiale. Un format di quattro puntate interamente dedicate all’Ennesimo che andrà in onda dal 16 al 20 giugno. Durante le puntate il pubblico a casa potrà essere protagonista del Festival e come nelle passate edizioni contribuire ad assegnare l’Ennesimo Premio Popolare votando il proprio cortometraggio preferito».

In attesa delle norme circa le riaperture dei cinema, l’Ennesimo decide di arrivare direttamente a casa del proprio pubblico e permettere così a tutti di poter assistere in sicurezza e tranquillità ai film in concorso senza dover ricorrere a momentanee limitazioni. La seconda parte del Festival è invece prevista per la seconda metà di agosto.

«L’Ennesimo non si è mai fermato nonostante le difficoltà del periodo – spiega il Vicesindaco di Fiorano Modenese Morena Silingardi – e voglio fare loro i complimenti per aver subito adattato le lezioni dell’Ennesimo Academy per renderle fruibili a tutti gli studenti e soprattutto per aver vinto il Piano Nazionale Cinema per la Scuola del MIUR, un riconoscimento ottenuto da sole altre 12 attività sul territorio nazionale. Insieme abbiamo progettato una rassegna estiva itinerante che possa garantire le norme di sicurezza e il distanziamento sociale. Nella seconda metà di agosto organizzeremo un tour di proiezioni che toccherà diversi luoghi del territorio comunale per fare in modo di evitare assembramenti e facilitare la partecipazione della cittadinanza che non dovrà allontanarsi troppo dalla propria abitazione. Ogni sera sarà proiettata una delle selezioni del Festival».

Ad assegnare l’Ennesimo Premio della Giuria al miglior cortometraggio della Selezione Ufficiale saranno Ilaria Feole, critica cinematografica di FIlm TV, Ciro d’Emilio giovane regista napoletano che ha debuttato lo scorso anno a Venezia con "Un giorno all’improvviso" e infine Monica Naldi e Paola Corti del Cinema Beltrade di Milano.

«Anche quest’anno siamo molto contenti della Selezione - concludono Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – per la quale sono arrivati film da oltre 120 Paesi nel mondo. Abbiamo dato spazio a giovani registi e presenteremo ben 9 première italiane e una anteprima mondiale. Il regista iraniano Ario Motevaghe ha infatti scelto il prestigioso palco dell’Ennesimo Film Festival per presentare il proprio film per la prima volta dopo la produzione. E vi lascerà letteralmente a bocca aperta».

Gli appuntamenti su TRC, visibile ai canali 11 e 15 del digitale terrestre, si terranno: