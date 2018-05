Nuovo succcesso per l'Ennesimo Film Festival. Vincono la terza edizione CUBS e Kapitalistis

Come per la seconda giornata di proiezioni di sabato, la kermesse internazionale di cortometraggi ha fatto registrare il tutto esaurito anche domenica, in occasione della cerimonia conclusiva aperta da Pier Bernardi e Giovanni Amighetti che hanno sonorizzato dal vivo The Great Train Robbery di Edwin Porter del 1903.

"È stato qualcosa di incredibile – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – vivere il Festival quest’anno. Gli ospiti internazionali, il meeting con i Festival della Regione Emilia-Romagna, i tantissimi studenti del progetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola presenti alla serata finale. A dimostrazione di come, soltanto insieme, agendo di comunità coinvolgendo il territorio in tutte le sue componenti amministrative, economiche e associative si possano creare manifestazioni meravigliose come quella appena conclusa. Speriamo, non solo che sia piaciuta la selezione dei film e le attività collaterali, ma di essere riusciti a far sentire il Festival non solo degli organizzatori, quanto di tutto il pubblico. Siamo estremamente soddisfatti ed estasiati di aver dovuto chiudere il Teatro due sere consecutive per aver raggiunto il limite massimo di capienza e vogliamo per questo ringraziare tutti i nostri sponsor e partner che per tutto l’anno hanno creduto a vario titolo del progetto permettendo al pubblico del Distretto Ceramico di poter accedere gratuitamente a tutti gli eventi."

I vincitori

A vincere l’Ennesimo Premio della Giuria, assegnati dai tre giurati Attilio Palmieri, Francesco Clerici e Francesca Piredda, è stato Cubs dell’islandese Nanna Kristín Magnúsdóttir, la storia coinvolgente e molto forte di un padre single che cerca di accontentare sua figlia organizzando un pigiama party con le sue amiche. La Giuria ha premiato Cubs per la sensibilità con cui viene rappresentato il rapporto tra le giovanissime protagoniste in un’atmosfera di crescente tensione, sotto lo sguardo disarmato e turbato del mondo adulto. Il film ha inoltre il merito di riflettere sull’impatto ossessivo e persuasivo dei social network sulla vita dei più giovani. Cubs era al Festival come una delle 11 première italiane in concorso e la regista, collegatasi con il Teatro Astoria dopo aver appreso la notizia, ha ringraziato la Giuria e gli organizzatori per l’ampio respiro internazionale che la sua opera sta raggiungendo in questo periodo. La Giuria ha poi voluto assegnare due menzioni speciali, per la Regia e per il Miglior Protagonista rispettivamente a Rosie Oh di Andy Koeger e al film iraniano Retouch di Kaveh Mazaheri.

L’Ennesimo Premio Popolare, assegnato dal pubblico presente in sala, è andato a Kapitalistis di Pablo Munoz Gomez, il cortometraggio che racconta la storia del papà di Nikos alla ricerca di uno zaino PowerMax per suo figlio che considera Babbo Natale un capitalista perché porta giocattoli ai bambini ricchi e maglioni ai bambini poveri. Il Premio Artemisia, promosso dall’omonimo Circolo Culturale, è andato invece a From Hasaka with Love di Mohammad Farahani, presente in sale e cha ha potuto direttamente ritirare il premio. L’Ennesima Menzione Giovani, assegnata dagli studenti del Progetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola è andata al cortometraggio di animazione Second to None di Vincent Gallagher e in conclusione sono stati premiate le Migliori Recensioni degli studenti partecipanti. Sul palco sono infatti saliti i migliori tre studenti di ogni Comune aderente (Fiorano Modenese, Sassuolo, Maranello e Scandiano) che hanno vinto numerosi premi fra cui buoni spesa Coop, buoni della Libreria Incontri e tantissimi ingressi gratuiti al cinema.

Tra i premi assegnati ieri sera sono saliti sul palco anche Natalia Guerrieri e Francesco Barozzi autori della sceneggiatura Salse vincitrice dell’Ennesima Borsa di Studio. Gli autori, grazie al finanziamento offerto da Ceramiche Caesar, avranno un anno di tempo per realizzare un cortometraggio della durata inferiori ai 20 minuti, di cui una scena dovrà essere ambientata in uno dei luoghi di interesse del Comune di Fiorano. Il corto di Barozzi e Guerrieri sarà proiettato in anteprima all’edizione 2019 del Festival e sarà il primo cortometraggio ambientato a Fiorano.