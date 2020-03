ERT: nei teatri modenesi sipario calato fino all'8 marzo

In ottemperanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Presidenza e la Direzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione comunicano la sospensione di tutte le attività rivolte al pubblico programmate fino a domenica 8 marzo 2020 previste al Teatro Storchi e al Teatro delle Passioni di Modena, al Teatro Fabbri di Vignola e al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia.

Come precedentemente annunciato, martedì 3 marzo le biglietterie dei Teatri ERT saranno in funzione. Allo scopo di razionalizzare il flusso del pubblico al botteghino, la giornata del 3 marzo sarà dedicata esclusivamente al rimborso dei biglietti acquistati per VIE Festival (il rimborso di tali titoli d’ingresso potrà essere richiesto fino a giovedì 12 marzo 2020 compreso). Per la gestione di tutti gli abbonamenti, dei biglietti delle stagioni ordinarie e delle altre possibili casistiche le biglietterie saranno a disposizione da mercoledì 4 marzo.

Gli orari di apertura delle biglietterie:

Modena

Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15

martedì, venerdì e sabato ore 10.00 - 13.00 e 16.30 - 19.00

mercoledì e giovedì ore 10.00 - 14.00

Vignola

Teatro Ermanno Fabbri, via Minghelli 11

martedì, giovedì e sabato ore 10.30 -14.00



Castelfranco Emilia

Teatro Dadà, Piazzale Curiel, 26

mercoledì ore 15.30 – 19.00 – venerdì ore 10.30 - 14.00