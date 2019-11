ERT lancia “Scatti vanitosi”, un contest fotografico in occasione de "La commedia della vanità"

In collaborazione con IgersModena e MoCu, Emilia Romagna Teatro Fondazione lancia il contest fotografico Scatti vanitosi, in occasione de La commedia della vanità, la nuova produzione ERT dal testo di Elias Canetti per la regia di Claudio Longhi, in scena al Teatro Storchi di Modena fino all’8 dicembre.

Prendendo spunto dal grande rogo di ritratti, foto e specchi immaginato da Elias Canetti ne La commedia della vanità, ERT lancia una sfida: hai uno scatto che parla di te e che vuoi salvare dalla distruzione messa in opera da un dispotico regime totalitario?

Entro il 4 dicembre pubblica la foto sui tuoi canali social con l’hashtag #scattivanitosi e inviala all’indirizzo promozione@emiliaromagnateatro.com: i primi 80 riceveranno un biglietto omaggio per assistere allo spettacolo di sabato 7 dicembre.

Tutte le foto verranno stampate e allestite nel foyer del Teatro Storchi proprio in questa data: le tre foto più votate dal pubblico presente in sala vinceranno una Christmas card, l’abbonamento a quattro spettacoli a scelta al Teatro delle Passioni oppure due al Teatro Storchi.

Se vuoi ottenere più voti, invita quante più persone conosci ad assistere a La commedia della vanità il 7 dicembre alla tariffa speciale di 10€.