Trekking per tutti i gusti, oltre cento escursioni estive sulla 'Via dei Monti'

Trekking di più giorni sul filo del crinale. Escursioni con i piedi nell’acqua risalendo i torrenti. Camminate all’alba e al tramonto, di giorno e sotto le stelle. Tour tra borghi abbandonati, ma anche tra laghi e cascate. Salite sulle più importanti vette dell’Appennino, trekking in compagnia di musicisti itineranti, escursioni rivolte ai camminatori più esperti ma anche passeggiate per i più piccoli sulle tracce degli animali del bosco. Escursioni con pernottamento in tenda e un’iniziativa per celebrare il Cimone con tre percorsi in simultanea per raggiungere la vetta dai diversi versanti della montagna.

Sono solo alcune delle iniziative che fanno parte del calendario della settima edizione di "Camminappennino 2018"’, organizzato dal gruppo trekking "La Via dei monti" che prende il via venerdì 15 giugno con una escursione di tre giorni sul crinale.

Sono oltre 100 le escursioni, da giugno a settembre, proposte dalle guide ambientali escursionistiche esperte del territorio, per far conoscere e valorizzare l’Appennino tosco-emiliano.

«L'obiettivo - spiega Pagliai - è di avvicinare le persone all’Appennino, facendone apprezzare peculiarità ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali che è possibile notare solo percorrendo a ritmo lento sentieri e boschi. La presenza di una guida garantisce sicurezza, ma fornisce anche nozioni e curiosità, oltre a diffondere valori quali il rispetto per l’ambiente e la biodiversità del Parco del Frignano», mentre i rappresentanti degli enti locali hanno sottolineato la crescita costante della manifestazione e l'opportunità di far conoscere le bellezze naturalistiche e storiche dell'Appennino modenese a tanti turisti che vengono anche da fuori regione.

Le guide propongono escursioni a piedi in ogni stagione dell’anno, studiando itinerari in tutti i comuni del Cimone, a Frassinoro, Serramazzoni e all'Abetone, promuovendo il prodotto ‘Appennino’ in modo unitario, superando i confini dei singoli territori. Il calendario è organizzato con il patrocinio dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, del comune toscano Abetone-Cutignano, di Ente per i Parchi e la biodiversità dell’Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, consorzio Cimone Holidays e associazione Appenninando.

Per partecipare alle escursioni è necessario iscriversi. Info e prenotazioni: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook La via dei monti, Instagram #laviadeimonti.