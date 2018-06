L’Europa chiama Formigine, due opportunità per i giovani

L’estate 2018 è caratterizzata da molte opportunità di formazione all’estero per i giovani formiginesi. La prima “call” è per Eurocamp, che si terrà a Saumur, città francese gemellata con Formigine, dal 23 luglio al 5 agosto. I partecipanti svolgeranno attività di volontariato nell’ambito del progetto “Paesaggistica dell’area nord dell’isola di Millocheau”. La città ospitante coprirà tutte le spese di vitto, alloggio, attività e visite guidate. I partecipanti dovranno farsi carico solo delle spese di viaggio andata e ritorno per Saumur ed eventuali spese personali. L’opportunità di partecipare è aperta a 4 giovani residenti a Formigine di età compresa tra 16 e 21 anni.

Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.formigine.mo.it e disponibile presso Hub in Villa e presso lo Sportello del Cittadino, allegando curriculum vitae e copia di un documento d’identità (anche di entrambi i genitori se minorenne), e consegnarlo entro le ore 13 di giovedì 28 giugno, all’Ufficio Protocollo in via Unità d’Italia. La selezione dei candidati avverrà sulla base di un colloquio motivazionale, fissato per il 2 luglio alle ore 15 presso la sala conferenze degli uffici comunali, al fine di valutare motivazioni, attitudini e opportunità dei candidati.

Il gemellaggio con l’irlandese Kilkenny, firmato lo scorso 12 maggio, permette invece ai giovani formiginesi di partecipare a un progetto di Servizio Volontario Europeo (Programma Erasmus+) organizzato da Camphill Communities of Ireland - KCAT Art & Study Centre, nella città di Callan (vicino a Kilkenny) da settembre 2018 a giugno 2019, per un totale di 10 mesi. KCAT Arts Centre è un centro inclusivo per le arti, unico in Irlanda. I volontari parteciperanno ai corsi e ai gruppi di arti visive e di teatro, aiutando gli studenti e gli artisti con disabilità e assistendo i tutor. I requisiti per partecipare sono la residenza a Formigine, un’età compresa tra 17 e 30 anni, la registrazione al portale del Corpo Europeo di Solidarietà (europa.eu/youth/solidarity_it). Per candidarsi, valgono le istruzioni descritte per Eurocamp, con scadenza sempre il 28 giugno (colloquio motivazionale il 2 luglio).