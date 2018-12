Le iniziative natalizie nelle biblioteche modenesi

Festività natalizie e di fine e inizio anno in biblioteca. Anche quest'anno le Biblioteche comunali di Modena, la Delfini e le decentrate, invitano ragazzi e adulti ad incontrarsi in un clima di festa, grazie a una serie di iniziative, tutte a ingresso libero, che come sempre mettono in relazione la lettura e i libri con altri linguaggi.

Venerdì 21 dicembre alle 17, alla Biblioteca Crocetta di largo Pucci, brindisi di inaugurazione per la mostra fotografica “Scatti dal quartiere... favoloso: l'Area Nord nelle immagini di Officina Progetto Fotografia”. Le immagini esposte documentano gli spettacoli di teatro partecipato “Un bel dì saremo. La città che c'era domani” realizzati da Ert nell'autunno 2018 nel Quartiere 2. La mostra fa parte del progetto “Coprogettare e cogestire la sicurezza in aree degradate” e si può visitare fino al 19 gennaio negli orari di apertura della biblioteca.

Sabato 22 dicembre alle 11, l’appuntamento è alla Biblioteca Rotonda di via Casalegno per vedere la fiaba teatrale per tutte le età: “La magia della generosità”, proposta da “Keidos Fucina Narrativa”, piccola compagnia nata da una comune passione per la lettura ad alta voce. Le iniziative si sospendono, con le biblioteche chiuse, da lunedì 24 a mercoledì 26 dicembre.

Riprendono venerdì 28 dicembre alle 17, quando la Delfini di corso Canalgrande 103 ospita “Le Strologhe” – alias Carla Taglietti, burattinaia, e Valentina Turrini, attrice e cantante – con “Le Dodici Notti. Racconti, canti e suoni dell'Inverno, del Natale e dell'Epifania”. Propongono leggende della tradizione orale dell'Italia, del Nord Europa e della steppa russa, accompagnate da violino, ocarina, piva e canti.

Giovedì 3 gennaio alle 17, di nuovo alla Biblioteca Crocetta di largo Pucci, Alessandro Rivola propone “Carbone o regali?”, narrazione attoriale in tema di generosità e avidità adatta ai bambini a partire da 5 anni. Gran finale sabato 12 gennaio, con la festa d'inaugurazione della biblioteca Giardino rinnovata. Programma sul sito (www.comune.modena.it/biblioteche).