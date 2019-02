A Casa Corsini Open FabLab pomeridiano per tutti i ragazzi

Una bella occasione, per tutti i ragazzi, di imparare ad usare le macchine del FabLab di Casa Corsini di Fiorano, a partire dalle stampanti 3D e dala laser cutter. Ogni giovedì pomeriggio il FabLab apre le porte gratuitamente, dalle 15 alle 17, a tutti i ragazzi per un pomeriggio di utilizzo e conoscenza delle attrezzature. Nel laboratorio è presente un operatore per assistere e affiancare tutti i partecipanti.

Ogni giovedì pomeriggio è quindi possibile lavorare singolarmente o in gruppo sui propri progetti, condividerli con gli altri ed esplorare le potenzialità creative dell’artigianato digitale.