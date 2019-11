Il fascino di Nonantola protagonista del programma di TV2000

Sabato 30 novembre Nonantola sarà protagonista del programma di TV2000 “Borghi d’Italia”.

Un itinerario settimanale nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata sono protagonisti il borgo, le parole vive della gente, il dialetto, la Chiesa, il comune, il volontariato, la natura, i sapori, in poche parole l’autenticità dei piccoli borghi italiani. Un viaggio sul territorio con lo sguardo rivolto alle persone, all’ambiente e al folklore.

La puntata su Nonantola sarà in onda su TV2000 (canale 28 digitale terrestre) sabato 30 novembre alle 14 25, domenica 1 dicembre alle 6. 20 e domenica 8 dicembre alle 14.20.

"Borghi d’Italia è sicuramente una vetrina nazionale importante per Nonantola - spiega la Sindaca Federica Nannetti - che permette di mettere ancora più in luce le nostre meraviglie. In particolare l’Abbazia e il Museo benedettino diocesano, la Partecipanza Agraria, le nostre Torri e la storia unica di Villa Emma. Sul turismo abbiamo lavorato molto negli ultimi anni e i dati ci incoraggiano a proseguire su questa strada. I turisti sono notevolmente aumentati, grazie anche al progetto “VisitNonantola” che prevede una segnaletica turistica, utilizzabile anche attraverso Qr Code, collocata in prossimità dei monumenti del borgo"