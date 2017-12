Libri. Le "Favole Nude" delle donne di Alessandra Consolazione

E’ uscito in questi giorni su Amazon, versione digitale e cartacea, il libro "Favole Nude" (ed. Zenith Books, 144 pagine) l'ultimo lavoro del genere erotico/noir di Alessandra Consolazione. Dodici donne non più giovanissime e sessualmente arrese, uccise da dodici paure, incontrano lo stesso uomo, Vincenzo, fotoreporter di cronaca nera che riscrive il finale delle loro storie raccontando dodici favole, rigorosamente nude.

Vincenzo vive in un garage senza finestre, ma ogni notte, come un invisibile cosmonauta, aziona la sua Vespa 50 Special e parte ad esplorare il pianeta donna dalla punta dei piedi alla cima dei capelli, un pezzo del corpo femminile per ogni mese del calendario 2016, un macabro puzzle da ricomporre. Idealmente viaggia a bordo di una finestra sospesa nell’aria che potrebbe essere un’astronave, una mongolfiera, una lanterna magica a luce rossa, la carrozza numero dodici di un treno, o semplicemente un’allucinazione che atterra per il tempo necessario di fronte alle dodici finestre di queste donne. La sua missione è: offrire una nuova vista sul piacere, una seconda possibilità.

Dodici capitoli che sono i mesi di un anno, dodici titoli per dodici articoli da scrivere una seconda volta e dodici feticci, più l’epilogo che fornisce una chiave di lettura differente dell’intera vicenda. Il finale trae spunto da un reale fatto di cronaca pubblicato dai giornali locali nell’estate del 2016 sul ritrovamento di una vecchia valigia abbandonata al secondo binario della stazione di Alto Reno ex Porretta Terme, provincia di Bologna, contenente abiti anni ’60 da neonata. Vestitini perfettamente conservati, inamidati e imbustati all’interno di una valigia di un altro tempo e un caso che rimase irrisolto, come una favola senza fine. Un altro mistero e dodici storie, quelle di questo libro, anch’esse sembrano rimaste chiuse per troppo tempo in un’altra valigia abbandonata alla stazione Centrale di Bologna, Ufficio Oggetti Smarriti. Finché un uomo non invia dodici scontrini a dodici indirizzi, laddove si sono interrotte le vite di dodici donne nate negli anni ’60 che adesso si preparano a vestire nuovi panni per intraprendere un viaggio di ritorno, destinazione sconosciuta.

Alessandra Consolazione - Nata a Roma il 17 gennaio 1967, da vent’anni vive a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, è sposata ed ha un figlio. Giornalista pubblicista, è stata corrispondente per alcuni quotidiani locali, poi ha fondato il primo giornale on line indipendente della Valle del Panaro, La Carbonara Blog, attivo per sette anni. Contemporaneamente è stata Presidente di un’Associazione di Promozione Sociale ed ha realizzato uno spettacolo teatrale con la Regione Emilia Romagna, progetti sociali, editing e pubblicazione di quattro libri su temi di costume e storia del territorio.Nel 2015-16 ha scritto e pubblicato il suo primo romanzo come autrice, “Il mistero delle sette gatte”, un eBook fantasy-storico che è anche un progetto dalle molteplici vite: di seguito ha infatti realizzato con un’amica la linea di abbigliamento artigianale “7 Gatte fashion” per i mercatini creativi di Bologna. Appassionata di cartomanzia, pittura su stoffa, cucito e gomitoli di lana, la scrittura resta la sua prima passione. Nell’estate scorsa ha deciso di cimentarsi nel genere letterario che più le somiglia, un po’ surreale, un po’ noir, un “pop erotico”.

“Per me e per tutte le donne che hanno ancora bisogno di credere nelle favole. Favole nude, senza maschere”, ha dichiarato l’autrice, che dedica il libro “Favole Nude” (edizioni Zenith Books di Genova) al coraggio di essere se stessa nonostante sè stessa, “come si sa essere solo a cinquant’anni”.