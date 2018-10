Premio Virginia Reiter 2018, vince Federica Rossellini

Federica Rosellini, diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 2011 e poi specializzatasi con Nikolaj Karpov, Thomas Ostermaier e Antonio Latella, si aggiudica il XIVPremio Virginia Reiter. Il prestigioso riconoscimento, che da ventitrè anni omaggiala grande interprete modenese - vissuta tra fine Ottocento e Novecento e prima capocomica italiana - è stato assegnato ieri sera presso il Teatro Argentina di Roma.Il VI Premio Giuseppe Bertolucci alla migliore attrice straniera tra le nuove generazioni, intitolato al regista che ha dato tanto impulso al Premio Reiter e ha ideato il Festival omonimo, è invece andato alla giovanissima attrice spagnola Laia Artigas, di soli 10 anni, protagonista di "Estate 1993".

Assegnato anche il Premio Virginia Reiter alla Carriera alla grande interprete italiana Lucia Poli.I Premi, consegnati dai Padrini Emanuele Turetta (Reiter), Massimo De Francovich (Carriera) e Vinicio Marchioni (Bertolucci) sono stati assegnati presso il Teatro Argentina di Roma - grazie al sostegno di BPER Banca, main sponsor dell'iniziativa - da una giuria di esperti presieduta da Ennio Chiodi e composta da Rodolfo di Giammarco (la Repubblica), Gianfranco Capitta (il Manifesto), Maria Grazia Gregori (l'Unità) e Maurizio Porro e dalla direttrice artistica della manifestazione Laura Marinoni, che ha motivato così la scelta della vincitrice del Reiter: "Federica Rosellini è entrata nel mondo teatrale con una presenza inquietante, una voce aliena, un'attitudine mimetica, e una curiosa frequenza di performance sceniche. Il Premio Virginia Reiter Under 35 riconosce in lei un nuovo prototipo d'attrice, coscienziosamente mutante, priva di enfasi, e di multiforme carisma; meritevole di un cammino artistico di approfondimenti e apparizioni a vastissimo raggio".

Laia Artigas, protagonista ed eroina del film "Estate 1993", in un ruolo complesso e sofferto, è poi una rivelazione classica, selezionata dalla giuria perchè: "Sembra un controsenso, ma fa parte di quelle giovanissime che a volte appaiono e rivelano immediatamente una forza introspettiva e un contagio espressivo che ci fanno subito pensare: Laia è qui per rimanere, la rivedremo presto".Infine Lucia Poli è stata omaggiata del Reiter alla Carriera perché è "un'artista-mito di forte contemporaneità, di incessanti interessi culturali, di talento scenico virtuoso e anticonformista, talora spregiudicato. E' giusto concludere che le varianti laboriose e paradossali del teatro di Lucia Poli raffigurano negli anni un profilo unico di attrice ovunque ricca di personalità, dall'Alberichino a casa Materassi, dalla malizia ai migliori sentimenti: attenta ai tempi, ai costumi, alle creatività, e a tutti noi che non finiamo, e non finiremo, di applaudirla".

Il Premio Virginia Reiter ha coinvolto anche il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma attraverso la realizzazione di video tributo a Virginia Reiter e Giuseppe Bertoluccied è stato realizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Virginia Reiterdi Modena in collaborazione con il Teatro di Roma. Enti promotori e patrocinanti dell'iniziativa sono stati ilComune di Romae la Regione Lazio, BPER Banca,Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il MIBACT - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazionee Amici dei Teatri modenesi, oltre al Comune di Modena, la Regione Emilia Romagna el'Azienda vinicola Merumalia.Anche quest'anno Santella gioielli di Sperlonga ha realizzato, a cura della designer Daniela Izzi, i gioielli con cui sono state omaggiate le vincitrici del Premio Virginia Reiter e Giuseppe Bertolucci, mentre il manifesto del Festival è stato realizzato dal giovane creativo dello IED Andrea Marchi.