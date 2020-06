Festa della Repubblica: il 2 giugno si festeggia online tra incontri, video e quiz

Prendono il via alle 9.30 di martedì 2 giugno, con l’alzabandiera in piazza Roma, le iniziative per la Festa della Repubblica a Modena, sempre all’insegna delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il programma predisposto dal Comitato comunale per la Storia e le Memorie del Novecento, infatti, prevede una serie di appuntamenti online e sui social network, tra film, video racconti, presentazioni di libri e giochi, e pubblicazione delle biografie dei modenesi eletti all’Assemblea Costituente.

Alla cerimonia dell’alzabandiera, che è organizzata dalla Prefettura e si svolge con le cautele dovute a partire dal distanziamento interpersonale, prenderanno parte il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il prefetto Pierluigi Faloni e autorità cittadine.Le altre iniziative si svolgeranno invece sulla rete Internet.

"La nascita della Repubblica – sottolinea il vicesindaco Gianpietro Cavazza – è un anniversario da festeggiare, pur nei limiti posti dall'emergenza. Libertà, democrazia e cittadinanza sono valori importanti come l'aria che respiriamo. E ancor più in questi giorni difficili in cui il virus ha limitato le nostre libertà, ci rendiamo conto della loro importanza”.

Il programma

Aprono il programma online due video racconti realizzati nell’ambito del progetto “Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del '900 tra crisi e trasformazioni” che saranno pubblicati sui social media: sul canale YouTube Progetto Rivoluzioni e sulle pagine Facebook dell’Istituto storico di Modena e del Centro documentazione donna, artefici del progetto “Rivoluzioni” promosso dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena.

Alle 10 si parte con “72.000 cassette, la rivoluzione nell'urna”, cronache modenesi del 2 giugno 1946, a cura di Caterina Liotti e Giovanni Taurasi, regia di Dante Farricella e voci di Donatella Allegro e Simone Francia, in collaborazione con Ert.

Alle 12 è online “Senza conoscere della vita le dolcezze. Gli affetti di Sandro Pertini tra esilio, confino e carcere fascista” in cui Giovanni Taurasi, con la partecipazione di Claudio Ponzana e Arianna Bartolucci, racconta storie dalle prigioni del fascismo (in collaborazione con Anppia - Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti).

Alle 14 si riprende (sulle pagine Facebook di Istituto storico e Ites Barozzi) con “452 Antigone e la Resistenza”, un film di Valerio Di Filippo che, alternando momenti di ricerca storica, teatro, divertimento e brevi interviste, racconta la realizzazione del progetto storico-teatrale sulle lapidi partigiane a Modena. Una “Spoon River” padana narrata attraverso la ribellione di Antigone da un gruppo di studenti-attori del Barozzi coordinati dal professor Vito Valente. Il progetto, a cui partecipa Aude Pacchioni, è in collaborazione con Istituto storico, Anpi, Anmig, Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli di “Allacciati alle storie”, Stefano Ascari, Barbieri Costumi, Aldina Progetti; Zephiroom - Gianluca Rizzo.

Alle 18, sulla pagina Facebook e su Ert-on-Air inizia la diretta di “Chi vuol esser repubblicano?”, sfida a quiz omaggio al 2 giugno produzione Ert, ideata e realizzata da Marta Cuscunà, con Chiara Bersani, Marco D'Agostin e Sotterraneo. In occasione della Festa della Repubblica, Emilia Romagna Teatro Fondazione coinvolge un gruppo di artiste e artisti per realizzare un quiz online partecipato. Una chiamata pubblica ha radunato un manipolo di "non addetti ai lavori" che si confronterà in un gioco in tempo reale: cinque partecipanti, quattro sfide a eliminazione diretta su regimi democratici e monarchie, famiglie reali, madri costituenti e italianità per giocare a cambiare le sorti del nostro Paese.

Le iniziative in programma proseguono anche mercoledì 3 giugno. Alle 10 sul canale Youtube e sulla pagina Facebook dell’Istituto storico di Modena c’è “#RaccontiamolaRepubblica. Mario Merighi, un medico modenese in Assemblea Costituente”, video racconto a cura di Fabio Montella. Mario Merighi nasce a Viterbo il 9 settembre 1876 e si trasferisce presto nel modenese, a Mirandola, dove muore l’11 aprile 1970. Medico di fama internazionale (per studi sulla tubercolosi) e uomo politico di fede socialista, nel ‘46 è eletto alla Costituente. Dal ‘52 al ‘57 presidente provinciale dell’Ordine dei Medici, dal ‘57 al ‘67 è vicepresidente, poi presidente della Cassa di Risparmio di Mirandola. Saranno inoltre pubblicate online le biografie dei Costituenti modenesi.

Alle 18, ancora in diretta Facebook sulla pagina dell’Istituto storico, Metella Montanari dialoga con Carlo Greppi, autore di “L’antifascismo non serve più a niente” (Laterza 2020). La Repubblica che prende vita nel 1946 in Italia ha una eredità etica e politica pesante: una guerra civile che dalla Prima guerra mondiale attraversa quasi 30 anni della nostra storia. A quasi un secolo dalla loro nascita le categorie di fascismo e antifascismo continuano a esser presenti nel dibattito pubblico e nella cultura italiana.