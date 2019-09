Ponte Alto, prolungata di due giorni la Festa del Pd. Si recuperano i concerti annullati

La Festa provinciale de l’Unità di Modena, in corso di svolgimento nell’area di Ponte Alto, viene prolungata, in accordo con le gestioni, di due giorni rispetto al calendario iniziale per recuperare almeno in parte le iniziative che sono state rinviate a causa del maltempo. Non si chiuderà quindi lunedì 16 settembre, come annunciato in precedenza, ma mercoledì 18 settembre.

Lunedì 16 settembre, l’Arena sul lago ospiterà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari (l’ingresso è a pagamento, valgono i biglietti acquistati per la precedente data del 6 settembre, i biglietti possono ancora essere acquistati online sui circuiti ticketone e boxerticket e potranno essere acquistati anche la sera stessa del concerto presso il botteghino della Festa).

Martedì 17 settembre si recupera il concerto della band Non siamo mica gli americani e mercoledì 18 settembre si recupererà il concerto dei Modena City Ramblers (entrambi a ingresso gratuito). Si sta lavorando anche per completare il calendario degli appuntamenti politici e culturali, di cui verrà data notizia al più presto.