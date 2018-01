Festival Internazionale delle Arti, in primavera Modena ospiterà dle "Serate Russe"

L’edizione 2018 delle Serate Russe in Italia, festival internazionale delle arti, si svolge a Modena, dopo l’esperienza di Pesaro del 2017, da sabato 29 aprile a martedì 1 maggio, organizzata da Festival&Contest in collaborazione con il Comune. La manifestazione, che sarà anche occasione per approfondire rapporti di conoscenza e scambio a livello culturale ed economico, mira a coinvolgere le realtà culturali e artistiche della Russia e dell’Italia con un interscambio di conoscenze attraverso il linguaggio universale dell’arte, declinate nella musica, danza, canto e arti figurative. Accompagnati dall’etoile della danza Liliana Cosi, gli organizzatori - Marco Ginesi, console onorario della Federazione Russa; Sergey Lazutkyn, Ceo di Proxy Center; Zhanna Baibakova, di Festival & Contest progetto Serate Russe 2018; Sabrina Gasparini, Progetto Serate Russe 2018 a Modena – lunedì 22 gennaio hanno incontrato a Palazzo Comunale di Modena il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e presentato lo spirito e il programma dell’iniziativa.

“Serate Russe” nasce nel 2014 dalla volontà del Consolato onorario della Federazione Russa di Ancona con l’allora Console Armando Ginesi e l’associazione Festival&Contest, che da anni si occupa di intercultura fra i paesi russofoni e l’Italia. La manifestazione giunge nel 2018 a Modena per la sua sesta edizione, ospitate sia in Italia sia in Russia, e gode dei patrocini del Comune, del Consolato russo di Ancona, dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia sezione Cultura, e del Ministero della Cultura della Federazione Russa. e vuole ribadire i principi base di amicizia e apprezzamento tra i due paesi, sempre e comunque presenti, tramite il linguaggio universale dell’arte.

La prima giornata modenese di un programma che comprenderà anche tre “focus” specifici dedicati alla lirica, all’economia e alla danza, si svolge domenica 29 aprile fra Teatro Storchi e Teatro Comunale Luciano Pavarotti.

Allo Storchi si svolgerà una serata di balletto classico con raccolta di offerte per Ant (Associazione nazionale tumori). Protagonista “Vivat Ballet”, regista e coreografo Oleg Vinogradov, già Kirov Ballet, rappresentante Unesco mondiale per la salvaguardia della Danza Classica, che presenterà durante la serata le coreografie del celebre Marius Petipa in occasione delle celebrazioni dei duecento anni dalla sua nascita. Nella stessa giornata allo Storchi si inaugura una mostra con opere di belle arti, artigianato tipico e fotografia realizzate da artisti locali e partecipanti alla manifestazione, mentre al Comunale Pavarotti è in programma una conferenza-concerto sul tema "musica e canto nelle culture italiane e russe” con relatori provenienti dai conservatori di Modena e di Mosca.

Tutta la giornata di lunedì 30 aprile sarà dedicata alle esibizioni degli artisti iscritti all’evento, tra Teatro Storchi e Salotto Agazzotti. Ammesse danza, canto, canto corale, folklore e musica di qualsiasi stile, formazione e provenienza. Le scuole e le tradizioni russe e italiane si potranno confrontare in un clima di amicizia, in una fase dell’evento non competitiva ma solo valutativa, alla presenza di una giuria di livello internazionale proveniente dai due paesi che assegnerà gli attestati e i premi.

Nel pomeriggio sono in programma il Focus sui temi economici con la partecipazione di Sergey Lazutkyn, Ceo di Proxy Center, e il Focus dedicato al Balletto Classico e Neoclassico con l’Etoile Liliana Cosi e il Coreografo di fama mondiale Oleg Vinogradov. In serata Focus sulla Lirica con la collaborazione della Fondazione Pavarotti

Mattina e pomeriggio di martedì 1 maggio saranno invece dedicati a workshop artistici gratuiti per tutti i partecipanti, e saranno disponibili Masterclass per tutte le categorie artistiche presenti con insegnanti che hanno fatto parte delle commissioni valutative.

In serata Gala-spettacolo di premiazione dei partecipanti al Teatro Storchi. La serata, ad ingresso gratuito, si svolgerà in un susseguirsi di esibizioni e brani rappresentativi delle culture visti e realizzati durante tutta la manifestazione con la partecipazione dei Maestri che si presteranno alla riuscita della serata sotto la direzione artistica della regista russa Zhanna Baybakova della Associazione Culturale Festival&Contest. (info: www.festivalcontest.net)