"Festival L'Altro Suono" e "Dentro le note", il programma dei concerti al Comunale

Si svolgerà dal 10 marzo al 18 maggio l’edizione 2019 de l’Altro Suono Festival con un cartellone di concerti dedicato, come di consueto, alla musica di confine attraverso generi musicali diversi. Il festival è anche quest’anno l’occasione per il Teatro di attivare collaborazioni e sinergie con istituzioni musicali cittadine e regionali, quali AngelicA, Emilia-Romagna Festival, il Centro Musica, progetto regionale in capo al Comune di Modena, l’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli e, per quanto riguarda la rassegna Dentro le Note, con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel nuovo programma del festival si ascolteranno il liscio emiliano romagnolo in versione punk di Mirco Mariani; la personale interpretazione della musica portoghese di Teresa Salgueiro, ex cantante dei Madredeus; la cornamusa elettronica di Hevia, protagonista spagnolo della world music con milioni di dischi venduti nel mondo; la quarta edizione del talent Rock all Opera, che porta in palcoscenico un progetto selezionato fra i gruppi emergenti della nostra regione; la musica da camera globale di Elements Trio, fra jazz e musica indiana; e un omaggio a Ornette Coleman di Jamaaladeen Tacuma, bassista americano e storico collaboratore dell’icona del free jazz.

Ospiti di Dentro le Note, la rassegna di incontri musicali che si tiene ogni anno all’Università di Modena (Via San Geminiano 3, a ingresso libero), saranno musicisti d’eccezione del cantautorato della nostra Regione: Nevruz (27 marzo), giovane cantautore cresciuto nella Bassa modenese che si è mosso con generosa curiosità in un campo che va dalla vocalità di ricerca al jazz; I Modena City Ramblers (3 aprile), band che ha segnato un pezzo di storia della canzone italiana con l’inconfondibile stile che unisce folk, rock e punk; e Dente (10 aprile), autore nato a Fidenza che ha raggiunto l’amore del grande pubblico attraverso un personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati.

Il primo appuntamento del Festival l’Altro Suono sarà con ExtraLiscio (10 marzo), un trascinante progetto di rielaborazione sonora della musica ballabile emiliano-romagnola ideato da Mirco Mariani insieme a Moreno ‘il Biondo’ e affiancato dalle ironiche riflessioni filosofiche dello scrittore Ermanno Cavazzoni. Teresa Salgueiro (9 aprile), cantante icona della musica portoghese, già protagonista del film Lisbon Story di Wim Wenders, sarà a Modena per il suo nuovo tour mondiale con un repertorio di canzoni originali, arrangiamenti di brani tradizionali e grandi successi dei Madredeus.

Hevia farà ascoltare con la sua band (10 maggio) il suo ultimo progetto, Al Son Del Indianu, un percorso di riscoperta attraverso l'America latina alla ricerca delle tradizioni asturiane giunte a Santo Domingo e Cuba attraverso l’immigrazione spagnola.

Il 13 maggio alle 20.30 si vedrà la nuova Opera Rock, concept album in forma semiscenica prodotto da Teatro Comunale e Centro Musica di Modena con talenti emergenti vincitori del concorso regionale giunto alla sua quarta edizione.

Elements Trio (17 maggio, Chiesa di San Barnaba) unisce il talento originale del sassofonista e compositore americano George Brooks, della violinista indiana Kala Ramnath e dell’arpista olandese Gwyneth Wentink. Il Trio, unico e avventuroso nel suo progetto musicale, combina generi e pratiche diverse traendo ispirazione da un ampio spettro di patrimoni musicali, dal raga indiano, alla musica minimalista, al jazz nella costante ricerca di una “Alchimia della felicità”.

Arrangiatore, produttore, bassista e instancabile innovatore nato a Philadelphia, Jamaaladeen Tacuma è stato negli anni Settanta membro di Prime Time, la band elettronica di Ornette Coleman e sarà ospite per una residenza artistica presso la Torre_71MusicHub del Centro Musica di Modena dal 13 al 17 maggio. Al termine di un workshop con giovani musicisti, il jazzista americano presenterà, il 18 maggio (Auditorium Marco Biagi), una jazz-opera in collaborazione con il Teatro Comunale e l’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli per la direzione di Marco Visconti-Prasca.