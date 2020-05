Festival della Giustizia Penale: rinviata l’edizione 2020

La Seconda Edizione del Festival della Giustizia Penale, prevista dal 21 al 23 maggio a Modena, con sessioni anche a Carpi e Sassuolo, non potrà, ovviamente, svolgersi come previsto.

Il progetto di respiro internazionale, mette a confronto tra loro, nella nostra Città, autorevoli relatori e importanti ospiti chiamati a portare all’attenzione di giuristi e cittadini i temi propri della giustizia penale tramite dibattiti, interviste, videoproiezioni, processi simulati e le letture. Per ragioni legate alla pandemia in corso non sarà possibile svolgere l’edizione 2020

“Abbiamo preso in considerazione diverse possibilità, ma al momento non appare probabile che il Festival possa svolgersi nel corso dell’anno 2020, soprattutto nella sua forma di evento diffuso all’interno del centro storico. Non appena sarà possibile, seguendo gli sviluppi della crisi sanitaria in Italia e nel mondo, renderemo note le nuove date per lo svolgimento della Seconda Edizione del Festival, alla quale avevamo lavorato con impegno e passione programmando la realizzazione di ben venti iniziative principali, dislocate nelle tre città emiliane.”

La Direzione scientifica e il comitato organizzatore sono impegnati in queste ore per ottenere dai numero ospiti nazionali ed internazionali una disponibilità ad essere presenti nel corso del 2021, nelle nuove date che saranno individuate. Il fitto programma costruito intorno al tema delle vittime di reato vedeva e vedrà la partecipazione di primari studiosi del diritto, tra cui professori universitari (moltissimi anche stranieri), giudici costituzionali, vertici della magistratura e della avvocatura, oltre ad esponenti politici, opinionisti, scienziati, giornalisti e, soprattutto, coraggiose vittime che hanno deciso di condividere le loro dolorose esperienze. In questo momento i nostri pensieri vanno alle numerose persone colpite dal Covid-19 e a coloro che con grande impegno si trovanoin prima linea per sconfiggere la pandemia.