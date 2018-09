FestivalFilosofia 2018, il programma di domenica 16 settembre

Modena

10:00

la lezione dei classici

Tullio Gregory

Meditationes de prima philosophia

di Descartes

Piazza XX settembre

11:30

lezioni magistrali

Peter Sloterdijk

Falsa coscienza

Forme del cinismo moderno

Chiesa di San Carlo - streaming in tedesco

Piazza Grande - Sito Unesco - traduzione in oversound

15:00

lezioni magistrali

Roberta de Monticelli

Fatti e valori

Fine di una dicotomia?

Piazza Grande - Sito Unesco

16:30

lezioni magistrali

Stefano Massini

Sogno dunque esisto

Chi non chiude gli occhi non sopravvive

Lectio BPER Banca

Piazza Grande - Sito Unesco

18:00

lezioni magistrali

Carlo Sini

L'errore della verità

Gli orizzonti del comprendere

Piazza Grande - Sito Unesco

Carpi

10:00

lezioni magistrali

Marcello Flores

Negazionismi

Una mappa globale

Piazzale Re Astolfo

11:30

lezioni magistrali

Ivano Dionigi

Filologia

Amore e verità della parola

Piazza Martiri

15:00

lezioni magistrali

Simona Forti

Menzogne istituzionalizzate

Dai regimi totalitari alle post-democrazie

Piazzale Re Astolfo

16:30

lezioni magistrali

Andrea Tagliapietra

Inganni

Finzioni di verità e storia naturale dell'intelligenza

Piazza Martiri

18:00

lezioni magistrali

Enzo Bianchi

Non pronunciare falsa testimonianza

Verità e menzogna

Piazza Martiri

20:30

lezioni magistrali

Piero Boitani

Ulisse

Ulisse e la filosofia: antichi e moderni

Piazzale Re Astolfo

Sassuolo

10:00

lezioni magistrali

Alberto Oliverio

Falsi ricordi

Quanto sono affidabili le memorie individuali e collettive?

Piazza Garibaldi

11:30

lezioni magistrali

Umberto Galimberti

La verità dell'inconscio

Piazza Garibaldi

15:00

lezioni magistrali

Paolo Zellini

Matematica

Una o molte

Piazzale Avanzini

16:30

lezioni magistrali

Christian Delage

Prove cinematografiche

L’immagine come prova al processo di Norimberga (1945-1946)

Piazza Garibaldi - traduzione in oversound

Sala Biasin - streaming in francese

18:00

lezioni magistrali

Roberto Esposito

Molteplice

Differenza contro inimicizia

Piazza Garibaldi

