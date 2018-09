FestivalFilosofia 2018, il programma di sabato 15 settembre

Modena

10:00

lezioni magistrali

Wolfram Eilenberger

Verità e alterità

Wittgenstein, Heidegger e la crisi del 1919

Chiesa di San Carlo - streaming in tedesco

Piazza Grande - Sito Unesco - traduzione in oversound

11:30

lezioni magistrali

Salvatore Natoli

Parresia

Verità e sincerità

Piazza Grande - Sito Unesco

15:00

lezioni magistrali

Julian Nida-Rümelin

Democrazia

Tra verità normative ed empiriche

Lectio Gruppo Hera

Piazza Grande - Sito Unesco - in italiano

16:30

lezioni magistrali

Massimo Cacciari

Aletheia

Piazza Grande - Sito Unesco

18:00

lezioni magistrali

Nando Pagnoncelli

Opinioni

La penisola che non c'è: dati numerici e percezioni sfasate

Lectio Rotary Club Gruppo Ghirlandina

Piazza Grande - Sito Unesco

20:30

lezioni magistrali

Lucia Votano, Antonio Zoccoli

Rivelazioni

Le scoperte hanno 5 sigma

Conduce: Marco Cattaneo

Piazza XX settembre

Carpi

10:00

lezioni magistrali

Annette Wieviorka

Testimonianza

L’impegno per la verità storica

Biblioteca multimediale Arturo Loria - Auditorium - streaming in francese

Piazzale Re Astolfo - traduzione in oversound

11:30

lezioni magistrali

Luigi Ferrajoli

Prove giudiziarie

Piazzale Re Astolfo

15:00

lezioni magistrali

Marc Augé

Menzogna, verità, finzione

Piazzale Re Astolfo - in italiano

16:30

lezioni magistrali

Remo Bodei

Il coraggio della verità

Piazza Martiri

18:00

lezioni magistrali

Michela Marzano

Trasparenza

Paradossi del dire tutto

Lectio Coop Alleanza 3.0

Piazza Martiri

20:30

lezioni magistrali

Silvia Vegetti Finzi

Educazione

I bambini e la verità

Piazza Martiri

Sassuolo

10:00

lezioni magistrali

Maria Bettetini

Immagine

Tra verità e finzione

Piazzale Avanzini

11:30

lezioni magistrali

Maurizio Ferraris

Fare la verità

Un’alternativa alla post-verità

Piazza Garibaldi

15:00

lezioni magistrali

Daniela Marcheschi

Pinocchio

La maschera della verità

Piazzale Avanzini

16:30

lezioni magistrali

Anna Maria Lorusso

Accuratezza

L’illusione del fact checking

Piazza Garibaldi

18:00

lezioni magistrali

Emanuele Severino

Innegabile

Verità e contraddizione

Piazza Garibaldi

20:30

lezioni magistrali

Armando Torno

Informazione

Verità e politica dei media

Lectio Confindustria Emilia Area Centro

Piazza Garibaldi

