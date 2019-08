Festival Filosofia 2019, il programma di sabato 14 settembre

Modena

10:00

lezioni magistrali

Michael Quante

Autonomia personale

Chiesa di San Carlo - streaming in tedesco

Piazza Grande - Sito Unesco - traduzione in oversound

11:30

lezioni magistrali

Ivano Dionigi

Senza barbari, cosa sarà di noi?

Piazza Grande - Sito Unesco

15:00

lezioni magistrali

Emanuele Severino

Individuo

Piazza Grande - Sito Unesco

16:30

lezioni magistrali

Stefano Massini

Sopravvivere

Restare umani attraverso il racconto

Lectio Coop Alleanza 3.0

Piazza Grande - Sito Unesco

18:00

lezioni magistrali

Michela Marzano

Cosa resta di noi?

Lectio Rotary Club Gruppo Ghirlandina

Piazza Grande - Sito Unesco

20:30

lezioni magistrali

Leonardo Caffo

Specie

La filosofia alla prova delle persone non-umane

Piazza XX settembre

Carpi

10:00

lezioni magistrali

Michel Agier

Divenire stranieri in un mondo in movimento

Biblioteca multimediale Arturo Loria - Auditorium - streaming in francese

Piazzale Re Astolfo - traduzione in oversound

11:30

lezioni magistrali

Chiara Saraceno

Disparità di genere

I costi umani e sociali della disuguaglianza

Piazzale Re Astolfo

15:00

lezioni magistrali

Paolo Flores d'Arcais

Il sovrano della vita

L'eutanasia come diritto civile

Piazzale Re Astolfo

16:30

lezioni magistrali

Massimo Cacciari

Quis es, homo?

L'enigma dell'esserci umano tra Medioevo e Umanesimo

In memoria di Tullio Gregory

Piazza Martiri

18:00

la lezione dei classici

Remo Bodei

Uno, nessuno e centomila

di Pirandello

Piazza Martiri

19:30

lezioni magistrali

Jean-Luc Nancy

Pelle

La pelle fragile del mondo

Biblioteca multimediale Arturo Loria - Auditorium - streaming in francese

Piazza Martiri - traduzione in oversound

21:00

lezioni magistrali

Roberto Mancini

Solidarietà

Per un'economia della persona nella comunità umana

Piazzale Re Astolfo

Sassuolo

10:00

lezioni magistrali

Davide Sisto

Post mortem

La sopravvivenza digitale dell'identità

Piazzale Avanzini

11:30

lezioni magistrali

Salvatore Natoli

Carattere

L'edificazione della soggettività

Piazza Garibaldi

15:00

la lezione dei classici

Angelo Panebianco

La democrazia in America

di Tocqueville

Piazza Garibaldi

16:30

lezioni magistrali

Danilo Martuccelli

Singolarità

Piazza Garibaldi - traduzione in oversound

Sala Biasin - streaming in francese

18:00

lezioni magistrali

Silvia Vegetti Finzi

Le maschere della vita

L'arte di diventare se stessi

Piazza Garibaldi

20:30

lezioni magistrali

Mariafelicia De Laurentis, Massimo Pietroni

Singolarità

Big bang e buchi neri

Conduce: Marco Cattaneo

In collaborazione con: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Piazzale Avanzini