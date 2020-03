“Moby Dick o il Teatro dei Venti”, il film della compagnia teatrale modenese approda sugli schermi

Venerdì 27 marzo ore 20.05 il film “Moby Dick o il Teatro dei Venti” di Raffaele Manco sarà trasmesso su Lepida TV, il canale della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'iniziativa #Laculturanonsiferma (canale 118 del digitale terrestre in Emilia-Romagna; canale 518 di Sky) e su www.emiliaromagnacreativa.it.

Il film ripercorre le tappe della produzione dello spettacolo Moby Dick, ma è al tempo stesso un racconto sui sogni, le ossessioni, le difficoltà connesse alla creazione artistica, sul coinvolgimento di un’intera comunità.

Come vedere il film?

LepidaTV rende disponibili i suoi programmi su diversi canali:

Digitale terrestre: Canale 118 dell’Emilia-Romagna

Simulcast: www.lepida.tv

Canale YouTube: https://www.youtube.com/user/lepidatv

Canale 5118 di Sky

Sinossi

Nel 2015 una compagnia teatrale di Modena decide di portare in scena uno dei più grandi romanzi della storia della letteratura. Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo da subito manifesta tutta la sua complessità e nei tre anni a seguire mette a repentaglio il futuro stesso della compagnia. Una macchina teatrale di otto tonnellate e tredici metri di altezza che si sposta all’interno di una piazza con cento persone tra attori e figuranti.

È la storia del Teatro dei Venti e della gestazione di un’opera mostruosa, di destini che si incrociano, di tempeste che si abbattono sulle speranze di donne e uomini. Ma è anche un po’ la storia di tutti noi, dei nostri sogni e delle nostre ossessioni. Di avere una ragione per vivere o morire.

Regia: Raffaele Manco; cast: Compagnia Teatro dei Venti; fotografia, riprese e montaggio: Raffaele Manco; musica: Domenico Pizzullo, Antonio Scofano; suono: Giovanni Corona; illustrazioni: Matias Hermo.

Produzione: Raffaele Manco, Teatro dei Venti. (IT. Durata 80 minuti)

“In Fitzcarraldo non sono stati i soldi a issare la nave sulla cima della montagna: è stata la fede” – Werner Herzog

Il Regista

Raffaele Manco (Napoli 1982) ha prodotto e diretto diversi corti e documentari indipendenti. Tra i suoi lavori: “Ci vediamo presto” (Miglior Cortometraggio al Festival “Cinema e Psicanalisi 2009”), “Il colpo” sui primi esperimenti di Guglielmo Marconi, “H24-Poliziotti allo specchio” e “Il grano e la volpe”. È regista e montatore di diversi reportage per Rai, Current Tv, Sole24Ore e film-maker per programmi come Report, Presa diretta, Quante storie e La grande storia.

Sullo spettacolo

Moby Dick ha vinto il Premio Ubu 2019 per il migliore allestimento scenico, il Premio Rete Critica 2019 per la progettualità/organizzazione, Last Seen 2019 spettacolo dell’anno per la rivista Krapp’s Last Post.

Moby Dick è una produzione Teatro dei Venti, co-prodotta da Juros Svente – Klaipeda Sea Festival (Lituania), con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena, della Fondazione di Modena, con il contributo del Comune di Dolo (VE) in collaborazione con l’Associazione Echidna.