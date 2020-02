Formigine e i ritratti d’amore: torna l’appuntamento con la festa degli innamorati

Il 14 febbraio, l’associazione dei commercianti organizza, a Formigine, la festa degli innamorati.

In centro storico saranno presenti gli stand per acquistare regali originali, oltre a banchi di gastronomia dolce e salata.

In piazza della Repubblica, si terrà la mostra di pittura a cura degli Amici dell’Arte, mentre in piazza Italia sarà presente il parco giochi per bambini.

Dalle 19.30 alle 23 il museo del castello sarà aperto con ingresso gratuito. Alle 21.30 si terrà una speciale visita guidata in notturna a lume di candela per la quale è consigliata la prenotazione al numero 059 416244 o via e-mail a castello@comune.formigine.mo.it.

Sulla pagina Facebook del Comune di Formigine, è poi aperto fino al 16 febbraio il contest #innamoratialcastello. È possibile inviare tramite messaggio privato il proprio scatto d’amore al castello, verrà creato un album e la foto più cliccata vincerà una cena per due al ristorante il Calcagnino.