Incontri con l'autore, a novembre un poker d'assi al BPER Forum Monzani

Si apre nel segno dell'arte il novembre del BPER Forum Monzani, e vuole fare riflettere il pubblico sul fatto che godiamo del privilegio di vivere tra opere che tutto il mondo ci invidia. Per comprendere fino in fondo il valore e la qualità di questi tesori Flavio Caroli, critico d'arte e personaggio televisivo, invita a compiere un viaggio attraverso le città che hanno fatto la storia dell'arte. Domenica 4 novembre alle 17.30 presenta il suo ultimo libro "L'arte italiana in quindici weekend e mezzo" (Mondadori) e attraverso la proiezione di spettacolari immagini mostrerà luoghi e diversi modi di intendere la pittura: dalla Milano del Cenacolo leonardesco alla Roma barocca, dal fascino della luce veneziana fino al realismo napoletano, faremo viaggi indimenticabili. In questo saggio che diventa un romanzo, dialoga con un'amica di lunga data accompagnandola per quindici weekend e mezzo alla scoperta di grandi artisti, monumenti universalmente noti e gioielli nascosti (scelti dopo una oculatissima scrematura) nei luoghi nevralgici dell’arte italiana. In questo modo Caroli indica la via per comprendere appieno il patrimonio artistico italiano, nella convinzione che i capolavori sono il riassunto dei pensieri più profondi di un'epoca storica, e costituiscono «l’apertura visionaria verso il tempo che verrà».

La domenica successiva, 11 novembre alle 17.30, è la volta di Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore, che dà voce al suo ultimo romanzo "Nel muro" (Mondadori). Per sfuggire alla crudeltà del mondo un uomo si ritira nei boschi ristrutturando una vecchia baita che era appartenuta ai suoi antenati. Ma un colpo di piccone nel muro cambierà per sempre la sua vita: dietro la calce trova i corpi mummificati di tre donne. Sulla loro pelle sono incisi dei segni, quasi lettere di una lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è la storia delle tre donne? Chi ha nascosto là i loro corpi? Qual è il terribile messaggio che quelle incisioni vogliono comunicare? Mentre le tre mummie cominciano a infestare i sogni dell'uomo, trasformandoli in incubi e allucinazioni, lui intraprende una ricerca di conoscenza, destinata a portarlo alla perdizione definitiva o alla salvezza. Mauro Corona scrive un romanzo meraviglioso sulla maestosità della natura e la cattiveria degli uomini, denso di immagini indimenticabili e di momenti di straordinario lirismo.

Elisa Maino è una youtuber quindicenne, frequenta un liceo classico di Riva del Garda, in provincia di Trento, e si è fatta conoscere dai suoi coetanei attraverso l'app per cantare in playback Musical.ly, dove la seguono 3,2 milioni di persone; ha anche più di un milione di follower su Instagram e più di 462mila iscritti al suo canale di YouTube. Sabato 17 novembre alle 17.30 è al BPER Forum Monzani con il suo primo libro "#OPS" (Rizzoli), dove racconta la storia di un'adolescente milanese, Evy, che d'estate vorrebbe andare al mare a Riccione con le amiche, ma viene spedita in montagna dalla nonna dove non c'è connessione a internet, e per questo la ragazza è costretta a passare tutta l'estate senza social network e senza la possibilità di comunicare con i suoi amici di città. Qui, insieme all'amica Alice scoprirà i segreti della sua famiglia, compreso il perché la nonna è cieca. Ma soprattutto si innamorerà di Chris, un lupo solitario che con lei scoprirà il suo lato sentimentale. #Ops è anche l'acronimo di "Ora puoi scordarmi", l'ultima frase che disse nonna Agnese ad Elisa prima di morire.

E' Alberto Angela con il suo libro "Cleopatra. La regina che conquistò Roma" (HarperCollins) a chiudere gli appuntamenti di novembre, domenica 25 novembre alle 17.30. ll mondo di oggi non sarebbe lo stesso se il grande condottiero Antonio non si fosse perdutamente innamorato di Cleopatra, una donna di potere intelligente e abile. Una storia d'amore e passione degna delle migliori produzioni hollywoodiane, ma che ha molti punti ancora oscuri. Alberto Angela ha deciso di seguire i protagonisti di questa vicenda rintracciando fonti storiche dell'epoca, accompagnando il lettore per mano tra le caotiche strade di Roma, l'esotico porto di Alessandria d'Egitto e i sanguinosi campi di battaglia alla scoperta di persone, storie, usi e costumi. Solo un autore come lui è in grado di farci immergere nel ventennio che ha segnato un cambio epocale nella storia romana, dall'uccisione di Giulio Cesare che decreta la fine della Repubblica alla morte di Antonio e Cleopatra (la cui tomba non è ancora stata ritrovata.) e la nascita dell’Impero con Augusto al potere. In bilico tra Occidente e Oriente, un periodo ricco di intrighi e guerre che hanno segnato il nostro presente.