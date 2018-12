La trasmissione Rai "Geo" farà tappa a Mirandola

“Geo”, la popolare trasmissione di Rai 3 condotta da Sveva Sagramola e dal fotografo naturalista Emanuele Biggi, farà tappa a Mirandola per raccontare la sua rinascita dopo il terremoto. Accadrà lunedì 31 dicembre, giorno di massimi ascolti per la tv. La puntata, registrata nelle scorse settimane, inizierà alle ore 16 con il consueto spazio dedicato alla natura; in particolare, il biologo Marco Castellazzi farà scoprire i mille colori che si nascondono sotto la superficie del mare.

Lo spazio dedicato a Mirandola dovrebbe iniziare intorno alle 17/17.30 e durerà una trentina di minuti. Al centro ci saranno il patrimonio ambientale, il Tecnopolo, la cucina e le tradizioni, oltre alla ripresa della comunità dopo il sisma del 2012. A raccontare queste vicende sarà, tra gli altri, il vicesindaco di Mirandola, Alessandro Ragazzoni.