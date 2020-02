Ghirlandina e Palazzo Comunale: il fitto programma del 2020 tra visite guidate e percorsi kids

È online sul sito di promozione turistica cittadino il nuovo programma di visite guidate tematiche sulla Ghirlandina e alle Sale storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande, tra visite “combo”, aperitivi serali, narrazioni e animazioni, anche per pubblici particolari come quello dei bambini. Offriranno a modenesi e visitatori, da maggio 2020 fino ad aprile 2021, l’occasione di salire o risalire sulla Torre civica simbolo di Modena, nel sito Unesco patrimonio dell’umanità con Duomo e piazza Grande, grazie al calendario creato da Ar/s Archeosistemi con il Servizio comunale Promozione della città e Turismo.

In programma anche visite tematiche su aspetti delle Sale storiche e visite “combo” dedicate ai due luoghi insieme, cioè alla Torre e alle Sale storiche.

A fianco delle visite e iniziative tematiche sono confermate le "Visite brevi giornaliere” senza prenotazione tutti i giorni d’apertura alle 11.30 e 15.30, le “Visite in inglese e francese” tutti i giorni alle 12.15, e le visite libere senza prenotazione, quando non ci sono iniziative tematiche.

Ai bambini dai 5 anni in su sono dedicate le visite di “Ghirlandina Kids” la prima, “Chi rima sale, rima scende. Ghirlandina, torre di storie che vanno su e giù”, si svolge il 7 giugno alle 16.30 e Sale storiche Kids, sempre con letture animate. Anche le visite teatralizzate con attori e musici lungo i percorsi sono sia per la Ghirlandina (“L’insolita salita... In Ghirlandina accompagnati dalla storia e dalle storie” domenica 14 giugno e 27 settembre alle 15.30 e 17.30) sia per le Sale Storiche (“Caccia ai tesori del Palazzo. Le parole che le sale storiche custodiscono e i racconti che ne nascono”, domenica 18 ottobre alle 15.30 e 17.30).

In tutti i venerdì di luglio e agosto alle 19.30 l’appuntamento è con “Brindisi in Torre”, visite guidate con aperitivo in Ghirlandina.

Le visite tematiche e d’approfondimento portano il visitatore a vedere i gioielli d’arte del cuore di Modena da un diverso e a volte curioso punto di vista. Sabato 30 maggio alle 18.30 si svolge "La pendenza della Ghirlandina tra passato e presente". Si prosegue ogni ultimo sabato del mese con L’infelice e vil secchia di legno, lo spirito umorista di Alessandro Tassoni; La Torre e il Palazzo del Libero Comune, piazza Grande vista sette secoli fa; S. Geminiano e i Geminiani, la comunità modenese intorno al suo Santo e alla sua Torre; Itinerario tra l'esterno del Duomo e la Ghirlandina, da Lanfranco ai Campionesi; L’ascesa della Torre, percorso a tappe sui misteri di Modena. Quindi il ciclo si ripete.

Il programma di visite tematiche alle Sale storiche di Palazzo Comunale prevede domenica 3 maggio alle 18 I miracoli di San Geminiano, tra storia, devozione e leggenda. Si prosegue quindi la prima domenica di ogni mese con Nicolò dell’Abate, artista modenese del Rinascimento nella Sala del Fuoco; Il buon governo, ambizioni e modelli; Il Barbarossa in Sala Arazzi, i dipinti di Girolamo Vannulli; Lodovico Lana “pittore della peste di Modena”; I ritratti di Adeodato Malatesta. Quindi, come avviene per le iniziative in Torre, anche per le Sale il ciclo si ripete.

La partecipazione alle iniziative è per massimo 25 persone a turno, gratuita ma si paga il biglietto di ingresso (la sola Torre 3 euro intero, ridotto 2 euro; 2 euro le sole Sale storiche; 6 euro il biglietto unico per tutto il sito Unesco, compresi Acetaia e Musei del Duomo).

Prenotazione obbligatoria via e-mail torreghirlandina@comune. modena.it