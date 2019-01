I proventi del nuovo thriller di Orazio Giannone devoluti alla lotta contro il cancro

Lo scrittore modenese Orazio Giannone ha deciso di pubblicare il seguito del thriller "I Delitti del Duomo di Modena" apportando un'importante novità, infatti tutti i ricavi saranno devoluti all'Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro. L'autore ha scelto di raccontare una protagonita modenese che si districa tra i misteri e le leggende della propria città, ma che al tempo stesso combatte un nemico tanto pericoloso quanto inafferrabile come il tumore al seno.

"Purtroppo sono anni che assisto impotente a questa terribile malattia - commenta l'autore Orazio Giannone - amici e parenti hanno dovuto fare questo percorso. Quando ho scritto la trilogia la persona che mi ha ispirato la protagonista, aveva avuto il cancro e ha dovuto imparare a convivere non solo con la malattia, ma anche con la trasformazione fisica e mentale che ti lascia. Nella trilogia ho trattato questo argomento con molta delicatezza e i riferimenti alla malattia sono alcuni pensieri fugaci della protagonista allo specchio. Ho sempre fatto donazioni alla ricerca, però, sono sincero non conoscevo il COM di Modena e non ne avevo mai sentito parlare. Purtroppo quest’anno questa brutta malattia ha colpito la mia famiglia e abbiamo iniziato un percorso lungo e tortuoso."

Prosegue Giannone: "Ogni giorno che passo in ospedale è come morire un po’, si vive una vita parallela e ogni giorno speri che finisca. Mi sono reso conto di quante persone frequentano il COM e di quanta sofferenza c’è. Ho incontrato persone meravigliose, medici, infermieri, ho apprezzato la loro professionalità, ma la cura con cui ci hanno accolto e seguito è stata straordinari. Ho sentito il bisogno di fare qualcosa. Certo potevo fare una donazione e chiuderla li, ma io volevo che se ne parlasse, che la gente capisse questo straordinario mondo. Donare i proventi del libro è importante sotto un aspetto economico, ma è l’occasione di poter parlare di questo straordinario reparto. Dare la possibilità all’associazione e al COM di crescere anche con le donazioni. Se esiste questa eccellenza Modense e perché qualcuno ha fatto qualcosa prima di me e con questa iniziativa spero che qualcuno lo farà anche dopo."

"E' da trent'anni che questa associazione si occupa di oncologia - ha spiegato il prof. Federico, presidente dell'Associazione Angela Serra per la ricerca sul Cancro - abbiamo avuto il privilegio di proporre e realizzare il primo Centro Oncologico modenese, finanziando la ricerca e la strumentazione. Questo risultato è stato possibile grazie all'aiuto di una comunità di 13 mila cittadini che ogni anno fanno una donazione per sostenere il progetto, di cui 10 mila sono modenesi. Voglio ringraziare a nome dell'Associazione lo scrittore Orazio Giannone e la sua famiglia per aver creduto in noi e aver scelto di destinare i ricavi del romanzo a questo progetto."

Trama

Dopo gli avvenimenti accaduti a Modena, la situazione sembra essere sotto controllo. Lo strano omicidio del diacono Ernesto Poggi avvenuto in duomo è stato risolto. La porta segreta presente nella cattedrale è stata trovata. Il commissario Davide Zanardi adepto del gruppo dei Gioviniani, colto da uno strano pensiero decide di passare dalla parte del male, uccide il suo mentore e in uno scatto di lucida follia si disseta alla fonte taumaturgica di San Geminiano.L’ispettore Anna Ferri e l’esperto d’arte Carlo Righi riescono a fermare Davide Zanardi sparandogli, però, il suo corpo reagisce e non muore. L’unica persona inquieta è il cardinale Baviera in Vaticano, solo lui conosce la verità.

Il cardinale sa che se il commissario si trasformasse nel santificato negato di San Geminiano non esisterebbe nessun modo per fermarlo. L’unica soluzione è quella

di verificare una vecchia storia dimenticata, ma per risolvere la situazione occorre interpretare i segreti di Modena. La situazione precipita velocemente, sembra che anche le forze della natura reagiscano all’abominio che sta accadendo in città. Qualcosa dalla profondità della terra si sta svegliando, il passato che non è stato risolto sta tornando a chiedere il conto. Tutti i personaggi vengono avvolti da un turbine di bugie e misteri da risolvere. L’azione è così intensa da incollare il lettore dalla prima pagina all’ultima. Come non possiamo innamoraci della spumeggiante Suor Marisa e del pragmatico vescovo Riva, due personaggi molto diversi, ma di uno spessore e una simpatia uniche.