Formigine, il "Giardino dei Conigli" inaugura nel parco di Villa Gandini

Lo scorso anno, i conigli presenti nel parco della Resistenza a Formigine sono stati recuperati e portati in un’ampia area recintata, all’ingresso del parco stesso. Visitati, vaccinati e sterilizzati da veterinari esperti, gli animali hanno imparato a conoscere le attenzioni dei tanti bambini che portavano loro verdure.

Anche durante i giorni del lockdown, i 18 conigli sono stati nutriti e curati dalle guardie zoofile di OIPA Modena, l’associazione che si occupa della difesa degli animali e della natura. Proprio i volontari di Oipa, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune, hanno pensato fosse importante, per i bambini costretti a tanti giorni in casa, poter riacquisire un contatto con la natura. Ecco allora l’idea di realizzare visite guidate domenicali al “giardino dei conigli”.

La scorsa domenica sono stati 60 i piccoli che hanno potuto conoscere gli ospiti del giardino, muniti di mascherina e con ingressi contingentati e su prenotazione per mantenere il distanziamento interpersonale. L’esperienza si replica anche nel pomeriggio di domenica 24 maggio, meteo permettendo. È possibile prenotare la visita guidata telefonando al numero 333 2245743.

“Ringrazio Oipa Modena per l’opportunità che viene data ai nostri bambini - afferma l’assessore all’Ambiente Giulia Bosi – Cercheremo di portare avanti l’iniziativa fino a quando il clima lo permetterà: con il caldo, infatti, i conigli tendono a trovare ristoro nelle loro tane. Ricordo che gli animali possono essere adottati, per questo è possibile rivolgersi alle guardie zoofile”.

