L'Unione europea compie 70 anni, tantissimi gli appuntamenti online

L’identità europea tra storia, memoria e futuro è al centro del programma di iniziative che, per tutto il mese di maggio, celebra i 70 anni dalla nascita dell’Unione europea con una serie di appuntamenti on line sui Social, a causa dei limiti ancora imposti per contenere la diffusione del coronavirus.

L’Unione europea è nata ufficialmente il 9 maggio 1950, con la dichiarazione del politico francese Robert Schumann. Il calendario di “Maggio mese dell’Europa”, pensato per pubblici diversi a partire dai più giovani e dagli studenti, si apre venerdì 8 maggio, alle 18, con “Europa fra passato e futuro. Identità, pluralità e memorie di un continente mobile”, una conversazione sullo sviluppo dell’Unione europea che parte dal volume “Calendario civile europeo, i nodi storici di una costruzione difficile”, edito da Donzelli nel 2019. Interverranno i curatori dell’opera, gli storici Angelo Bolaffi e Guido Crainz e l’editore Carmine Donzelli, e a moderare l’incontro sarà Giuliano Albarani. L’incontro sarà in diretta sui canali facebook Città di Modena, Europa Modena, Istituto storico di Modena e sul canale Youtube Città di Modena.

Sabato 9 maggio, la Giornata dell’Europa 2020 si aprirà con “#distantimauniti!”, i saluti virtuali dei referenti della rete Eurodesk, di cui Europe direct Modena è uno dei Punti locali, ai giovani cittadini. Il messaggio sarà diffuso attraverso il sito di Eurodesk (www.eurodesk.it) e le pagine facebook dei cento punti locali presenti in Italia.

Nel pomeriggio, alle 15, appuntamento su Google meet con ragazzi e docenti dell’Istituto Barozzi per “I have a dream”, la scuola racconta l’Europa. Gli stessi studenti, giovedì 7 maggio, hanno partecipato, insieme a centinaia di loro colleghi in tutta Italia, anche alla “live chat” “Festa dell’Europa. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa” che riunisce le scuole superiori partecipanti ai percorsi di formazione europei.

Alle 18, in diretta sui canali facebook Ert, Europa Modena, Città di Modena, debutta “Orizzonte Europa. Storia, memoria, pensiero”, un programma di quattro appuntamenti che proseguirà per tutto il mese realizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Europe direct Modena. La giornata di sabato sarà scandita da sei interventi in video con letture curate dagli attori e dalle attrici di Ert: alle 11, la lettura collettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; alle 12, alle 15, alle 16 e alle 17 un mosaico di estratti letterari di autori europei di ieri e di oggi; alle 18 la lettura integrale di “Una certa idea di Europa” di George Steiner, una delle figure più importanti del pensiero europeo, scomparso nel marzo di quest’anno.

Il secondo appuntamento, martedì 12 maggio, alle 18, si intitola “L’invenzione dell’Europa”, realizzato in partnership con Editori Laterza, è un dialogo tra il direttore della casa editrice Giuseppe Laterza e la storica Simona Colarizi.

Giovedì 21 maggio, sarà il turno delle voci più giovani: gli studenti delle scuole superiori, attraverso stimoli in forma di domanda e letture, costruiranno insieme un ragionamento sull’Europa. L’ultimo appuntamento, in data ancora da definirsi, sarà un webinar con figure rappresentative del mondo della creatività e della cura delle arti di diversi Paesi europei.

Proseguono, inoltre, anche gli itinerari didattici del Centro Europe direct, che da marzo si svolgono on line, e che hanno l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla cittadinanza europea e a quello che significa in termini di opportunità, diritti e libera circolazione. Attualmente sono coinvolti 12 docenti e circa 150 studenti che stano portando avanti le attività anche in occasione della Festa dell’Europa.