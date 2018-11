Giornata Mondiale della Prematurità al Forum Monzani per beneficenza

L’Associazione Pollicino Onlus, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, ha organizzato per venerdì 16 novembre 2018 una serata per celebrare al meglio questa importante ricorrenza. L'evento, organizzato in collaborazione con l’etichetta discografica modenese “Senza Dubbi”, si terrà al Forum Monzani di Modena e avrà inizio alle ore 21.00.

Come è noto, l’attività dell’Associazione Pollicino nasce nel 1993, su iniziativa di alcuni genitori e del personale della Neonatologia dell’Azienda Policlinico di Modena, con l'obiettivo di favorire tutte le iniziative che promuovono il benessere del neonato pretermine e della sua famiglia. Grazie all’Associazione in questi anni sono state conseguite importanti conquiste come, ad esempio, il rinforzo del personale infermieristico nel reparto di Neonatologia, il finanziamento alla ricerca, l’acquisto di nuove attrezzature per il reparto del Policlinico di Modena, l’aggiornamento del personale in centri italiani ed esteri.

Oltre ai Patrocini della Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena e Nazionale Italiana Cantanti, hanno aderito a titolo gratuito a sostegno della Serata Giovanni Allevi – straordinario pianista e compositore italiano, i NOMADI, Marco Baroni - Cantautore, Alberto Bertoli – cantautore con Noemi Tommasini, Davide Turci – cantautore modenese finalista del Premio Bertoli e del Premio Lunezia, Stefano de Sando – straordinario doppiatore del cinema italiano che da sempre accompagna la figura di Robert De Niro, Ruggero Andreozzi, Doppiatore Modenese e neo vincitore dell’Oscar italiano dei Doppiatori. Intervengono con tributi video Ermal Meta, NEK, Paolo Cevoli, Andrea Caschetto (Ambasciatore ONU del Sorriso), Massimo Varini – straordinario chitarrista.

Il Mondo sportivo modenese si stringerà attorno ai “campioni del futuro” della neonatologia: U.S. Sassuolo con la presenza di Matri, Magnanelli e Peluso e giocatori del settore giovanile, Carpi Calcio, Modena Calcio, Rugby Modena. Sono previste, inoltre, ulteriori sorprese! Presenterà la serata Gigi Zini – conduttore Eventi della Nazionale Italiana Cantanti - coadiuvato da Alessia Rovatti, mamma e Consigliere dell’Associazione Pollicino.

“Modena anche questa volta diventa la Capitale delle Emozioni – dichiara il Prof Fabrizio Ferrari, Pres. Dell’Associazione Pollicino - e invitiamo tutte le persone a partecipare a questa serata che servirà per iniziare un’importante raccolta fondi per l’acquisto di una macchina utile alla diagnosi precoce delle retinopatie del bambino prematuro. “Seguire il battito” di questa Giornata, dedicata al futuro del Mondo, vuole dire accendere tanti sorrisi ai bambini, ai genitori e agli operatori tutti”.