Giorno della Memoria, un libro regalato e un film proiettato a Soliera

Sono due gli appuntamenti che il Comune di Soliera promuove in occasione del Giorno della Memoria 2019, entrambi dedicati alle generazioni più giovani. Nella mattinata di mercoledì 23 gennaio il sindaco Roberto Solomita e la vicesindaco Caterina Bagni saranno alla scuola secondaria Sassi di via Caduti di Nassiriya per regalare una copia del libro “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman a tutti i ragazzi che frequentano la terza media. Venerdì 25 gennaio, sempre di mattina, è invece in programma al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 la proiezione gratuita del film "La signora dello zoo di Varsavia", riservata ai bambini delle classi primi della scuola media.

L’iniziativa di regalare il libro-capolavoro di Fred Uhlman, che racconta la storia dell'amicizia tra due ragazzi nella Germania degli anni Trenta, è stata presa all’unanimità dal Consiglio Comunale di Soliera , su proposta della consigliera Cinzia Abate. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza di una tragedia immane del secolo scorso, incentivando allo stesso tempo il piacere della lettura, come preziosa possibilità di crescita. Il film di Niki Caro, regista specializzata in storie di forza e riscatto al femminile, porta sullo schermo il libro di Diane Ackerman che racconta una pagina poco nota della storia della resistenza polacca.