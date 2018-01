Con "Collection school" Grandemilia premia la scuola con materiali didattici

Collection school è l’iniziativa promossa dal centro commerciale Grandemilia con l’idea di dare un sostegno alle scuole del territorio. Sono oltre 250 le scuole primarie delle province di Modena e Reggio Emilia, che avranno tempo fino all’8 aprile per partecipare e aggiudicarsi la fornitura gratuita di materiale didattico e tecnologico.

Spiega Fausto Simili, direttore di Grandemilia: “Ci è piaciuta da subito questa iniziativa che dà alle scuole un sostegno concreto e, ci auguriamo utile, in termini di supporto all’innovazione tecnologica, mentre premia i nostri clienti come genitori, insegnanti o nonni”.

Di cosa si tratta? Semplice: le famiglie, gli insegnanti e gli amici delle classi che aderiscono non dovranno fare altro che raccogliere gli scontrini degli acquisti effettuati dal 15 gennaio all’8 aprile 2018 nei punti vendita del centro – compresi il rinnovato Extracoop e il distributore Enercoop – e spedirli nelle buste preaffrancate che le scuole hanno ricevuto con il kit di partecipazione.

All’iniziativa possono aderire classi o gruppi di classi che, con una soglia minima di partecipazione, riceveranno gratuitamente un kit di materiale didattico ma anche, con soglie crescenti di saldo scontrini raccolti, potranno aggiudicarsi a estrazione tablet, notebook, stampanti e un videoproiettore interattivo.

E non finisce qui. Nei mesi della Collection school, il centro commerciale Grandemilia ha infatti previsto un calendario di eventi dedicati ai più giovani, che saranno un’ulteriore occasione per partecipare all’iniziativa. Il 28 gennaio, per esempio, la galleria ospiterà i Puffi con il loro villaggio: genitori e bambini, oltre a scattarsi una foto con Grande Puffo e Puffetta, in quell’occasione potranno imbucare gli inviti/coupon ricevuti dalle scuole e partecipare così a un’ulteriore estrazione.

Conclude Simili: “Abbiamo coinvolto il maggior numero di scuole possibili, raggiungendole e spiegando l’iniziativa tramite mail, telefono e spedizione dei kit di partecipazione. Rinnoviamo anche qui l’invito a partecipare e anche a contattarci attraverso il nostro sito o il nostro profilo Facebook per avere maggiori informazioni”.