Il gusto della sostenibilità all'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Lazzaro Spallanzani” è teatro della prima edizione del contest Il Gusto Della Sostenibilità, dopo avere partecipato al bando del MIUR “Giornata Nazionale della Scuola” ed avere vinto con un progetto innovativo che si colloca nell’ambito della promozione dell’enogastronomia tipica dei territori e legata alla sostenibilità ambientale.

Quella in programma domani, sabato 17 novembre, è una gara enogastronomica nella quale gli studenti degli Istituti Alberghieri selezionati da tutta l’Italia si sfideranno in un contest nel quale realizzeranno un piatto con i prodotti tipici del territorio locale indicati in base a un paniere predefinito di beni, cucinati con attenzione alla sostenibilità.

Food - Qualità -Tradizione e Sostenibilità: queste sono le quattro tematiche oggetto del nostro contest e determinanti nelle future professioni e nell'acquisizione delle skills di cittadinanza attiva nell'ottica degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGS) delle Nazioni Unite.

Al termine della gara, giurie selezionate composte da alte personalità professionali di settore, della scuola e del mondo produttivo ed istituzionale del territorio, premieranno i primi tre classificati. La scuola che vincerà il premio "Migliore scuola per la realizzazione e il servizio" ospiterà il prossimo anno la gara IL GUSTO DELLA SOSTENIBILITÀ e dovrà scegliere il paniere dei prodotti tipici del proprio territorio locale. “Dalla creatività dei nostri studenti, coniugando esperienza e conoscenza, possono nascere soluzioni concrete capaci di valorizzare i prodotti alimentari tipici del territorio garantendo la sostenibilità nei processi di produzione e trasformazione”, affermano gli organizzatori.

Questo il programma di domani, sabato 17 novembre: alle 9 ritrovo presso i laboratori dell’Istituto “Spallanzani” di Castelfranco Emilia, presentazione della giuria e verifica degli ingredienti e delle attrezzature assegnate. Alle 9.30 inizio della competizione e alle 12 avvio delle degustazioni. Alle 13.30 ritrovo in aula magna e comunicazione dei risultati, a seguire pranzo per i partecipanti al contest (docenti, alunni e direzione). Alle 16 fine dei lavori.